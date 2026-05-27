"А люди стоят в очереди годами": в Риге обнаружили пустующие муниципальные квартиры
В Риге люди годами ждут муниципальное жилье, пока некоторые квартиры пустуют по три-пять лет. Чем объясняется такая странная ситуация?
В эфире программы «Ziņu TOP. Rīga runā» одна из зрительниц выразила возмущение ситуацией в районе Дрейлини, где, по ее словам, несколько муниципальных квартир годами стоят пустыми, несмотря на огромные очереди на получение жилья.
Женщина назвала конкретные адреса и заявила, что некоторые квартиры не заселены уже три, четыре и даже пять лет, тогда как люди продолжают годами ждать помощи от самоуправления в решении жилищного вопроса.
«Я хотела бы понять такую вещь: люди стоят в очереди годами и не могут получить квартиры. Например, в Дрейлини, на улице Дзилнас, 26, в моем подъезде квартиры пустуют по пять лет, по три, по четыре года. При этом очередь огромная, люди стоят годами», — рассказала зрительница в эфире.
Ситуацию прокомментировала директор Жилищного и экологического департамента Рижской думы Даце Зиединя, которая признала, что подобные случаи действительно бывают. По ее словам, после выезда прежних жильцов квартиры нередко остаются в настолько плохом техническом состоянии, что их невозможно сразу передать следующим очередникам.
«После того как арендатор расторгает договор по тем или иным причинам, эти квартиры зачастую уже невозможно использовать для передачи следующим жильцам. Очень часто они находятся в настолько плохом состоянии, что требуется капитальный ремонт», — пояснила Зиединя.
Она отметила, что для проведения таких работ самоуправление пытается привлекать внешнее финансирование, в том числе средства фондов Европейского союза.
По мнению Зиедини, упомянутые зрительницей квартиры, вероятно, уже включены в списки объектов, запланированных к ремонту, и в будущем могут быть восстановлены и переданы новым жильцам.