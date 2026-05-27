Статус - "самодостаточный". Общественные СМИ Латвии смогут вещать на русском языке только в случае ЧП
Депутаты Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам сегодня после долгих дискуссий поддержали для рассмотрения в первом чтении поправки к Закону об общественных электронных средствах массовой информации и управлении ими. Скоро общественные СМИ смогут вещать на русском только в исключительных случаях.
Эти поправки призваны обеспечить соответствие закона решению Суда Сатверсме (Конституционного суда) и укрепить статус латышского языка как единственного государственного в деятельности общественных СМИ.
Поправки продвигают партии бывшей оппозиции — «Объединенный список» и Национальное объединение, однако под ними подписались и отдельные депутаты от «Нового Единства». При принятии решения о дальнейшем продвижении изменений в парламенте 30 апреля их поддержали также многие депутаты от «Прогрессивных» и Союза зеленых и крестьян, в то время как против или не участвовали в голосовании преимущественно представители партии «Латвия на первом месте» и бывшие депутаты от «Стабильности!», а также отдельные депутаты от Союза зеленых и крестьян и «Прогрессивных».
Сопредседатель «Объединенного списка» Эдвардс Смилтенс ранее заявлял, что «длительное и широкое использование» русского языка в общественных СМИ не может расцениваться как обеспечение доступности информации для населения с недостаточными знаниями латышского языка. По его словам, это «фактор, который может использоваться для формирования обособленной идентичности и лояльности России». Смилтенс добавил, что подобная практика «влияет на формирование единого ценностного пространства в Латвии и создает риски для суверенитета государства».
Он пояснил, что Суд Сатверсме в своем решении четко определил принципы защиты латышского языка как единственного государственного в деятельности общественных СМИ. Следовательно, законодатель обязан действовать ответственно и внести изменения в нормативное регулирование, «чтобы роль латышского языка в стратегически важной части латвийского медиапространства была укреплена и закреплена».
Законопроект разработан на основании решения Суда Сатверсме от 30 марта 2026 года, согласно которому ряд действующих норм закона о содержании общественных СМИ на языках нацменьшинств и иностранных языках были признаны несоответствующими Сатверсме (Конституции) и объявлены утратившими силу с 1 мая 2027 года.
Поправки предусматривают, что общественные электронные СМИ будут иметь право, а не обязанность, создавать передачи «на языках меньшинств, которые не являются самодостаточными», соблюдая принцип соразмерности и цели интеграции общества. В свою очередь, создание передач «на языках меньшинств, которые являются самодостаточными», будет допускаться лишь в исключительных случаях — при чрезвычайной ситуации, во время исключительного положения или для целенаправленного опровержения ложной и угрожающей демократии информации. Что именно представляют собой эти «самодостаточные языки», в законопроекте не конкретизируется, однако понятно, что речь может идти о русском языке.
В то же время поправки предусматривают сужение возможностей общественных СМИ выделять эфирное время для контента на иностранных языках. Установлено, что с 1 мая 2027 года часть одной радиопрограммы и часть одной телевизионной программы можно будет отводить под передачи на иностранных языках и языках нацменьшинств, при этом возможность создания целых отдельных программ на этих языках исключается.
В трактовке политиков, цель изменений заключается в том, чтобы «укрепить единое информационное пространство Латвии, способствовать сплочению общества на основе государственного языка и одновременно обеспечить соразмерное информирование нацменьшинств с учетом соображений государственной безопасности».
Вступление изменений в силу запланировано на 1 мая 2027 года.
Как уже сообщалось, Суд Сатверсме признал регулирование создания контента общественных СМИ на языках меньшинств несоответствующим Конституции.
Как подчеркнули агентству LETA в суде, именно законодатель, уважая независимость и редакционную свободу общественных СМИ, должен обеспечить, чтобы при создании их контента сбалансированно защищались как латышский язык, так и права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, а также государственная безопасность.
Суд Сатверсме указал, что основы Латвийского государства и национально-культурную идентичность определяет латышский язык как единственный государственный язык, без которого невозможно существование государства, закрепленного в Сатверсме. «Латвия — единственное место в мире, где может быть гарантировано существование и развитие латышского языка и, следовательно, основной нации сквозь века», — подчеркнул суд.
Конституционная миссия общественных СМИ заключается в укреплении ценностей, характерных для демократического государства, включая заботу о латышском языке и содействие формированию у жителей чувства принадлежности к Латвии, акцентировал Суд Сатверсме.
В суде добавили, что из сути конституционной идентичности Латвии вытекает принцип, согласно которому контент общественных СМИ должен быть преимущественно на латышском языке, чтобы он действительно служил общим языком общения и демократического участия для всего общества, включая национальные меньшинства. В свою очередь, отступление от этого принципа допустимо исключительно ради выполнения других обязанностей государства, вытекающих из Сатверсме, и только в таком объеме, который не угрожает статусу и функциям государственного языка.
В то же время, как подчеркнул Суд Сатверсме, Латвия как демократическое правовое государство уважает национальные меньшинства и их права на сохранение и развитие своего языка и культуры, которые закреплены в Сатверсме.
Суд указал, что государство должно принимать надлежащие меры для обеспечения доступа национальных меньшинств к СМИ, содействия толерантности и культурному разнообразию. Однако объем обязанностей государства по обеспечению прав меньшинств зависит от фактической ситуации конкретного нацменьшинства в стране — например, от численного состава, распространенности языка, доступности медиа, желания и способности самостоятельно обеспечивать доступ к информации на своем языке, а также от других обстоятельств, пояснили в суде.
В конкретном деле Суд Сатверсме констатировал, что русский язык в латвийских средствах массовой информации является самодостаточным, поскольку по-прежнему широко доступны коммерческие СМИ на русском языке. Кроме того, существуют печатные, аудиовизуальные и цифровые медиа, а также программы, создаваемые электронными СМИ десятков других стран, которые предлагают контент на русском языке.
«Таким образом, существование соответствующего языка меньшинства, а также сохранение и развитие национальной идентичности не находятся под угрозой, и лица, принадлежащие к русскому национальному меньшинству, способны эффективно реализовывать свои права в медиапространстве без особой поддержки со стороны государства», — заключил Суд Сатверсме.