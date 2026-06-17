В Пардаугаве начнут обновлять тротуары: жителям придется считаться с ограничениями
В Пардаугаве в июле начнут обновлять тротуары сразу на нескольких улицах. Работы затронут несколько участков, поэтому жителям придется считаться с временными ограничениями движения.
С 1 июля планируется обновить покрытие тротуаров на улице Ивес и улице Звардес. Общая площадь обновляемых тротуаров составит 1418 квадратных метров, а договорная стоимость работ — 220 070 евро без налога на добавленную стоимость.
Также предусмотрено начало обновления покрытия тротуара на улице Шампетера на участке от улицы Засулаука до улицы Руцавас. На этом объекте будет обновлено 1315 квадратных метров тротуарного покрытия, стоимость работ составит 98 890,30 евро без налога на добавленную стоимость.
В июле также планируется начать работы по обновлению покрытия тротуаров на улице Кулдигас на участке от улицы Вилипa до улицы Грегора. В рамках проекта предусмотрено обновить 2760 квадратных метров тротуарного покрытия, а стоимость работ достигнет 196 806,22 евро без налога на добавленную стоимость.
На улице Атпутас, на участке от улицы Магоню до Малой Нометню, будет обновлено 554 квадратных метра тротуарного покрытия. Стоимость этих работ составит 57 383,98 евро без налога на добавленную стоимость.
При выполнении работ по обновлению покрытия будет улучшено качество тротуаров, повышены безопасность и комфорт передвижения пешеходов, а также обеспечено более устойчивое содержание городской инфраструктуры.
Во время строительных работ жителям следует считаться с локальными ограничениями передвижения в зонах работ. Самоуправление призывает соблюдать установленные знаки организации движения и с пониманием отнестись к проведению строительных работ.