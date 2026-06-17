В Пардаугаве начнут обновлять тротуары: жителям придется считаться с ограничениями

В июле также планируется начать работы по обновлению покрытия тротуаров на улице Кулдигас на участке от улицы Вилипa до улицы Грегора. В рамках проекта предусмотрено обновить 2760 квадратных метров тротуарного покрытия, а стоимость работ достигнет 196 806,22 евро без налога на добавленную стоимость.