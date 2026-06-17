В Рундальском дворце пройдет летний праздник, который каждый год собирает тысячи гостей
Музей Рундальского дворца 20 июня 2026 года приглашает на одно из самых ярких летних событий — ежегодный Праздник сада «Все цветы расцвели», который пройдет во французском саду музея Рундальского дворца.
Праздник откроют концерты духовых оркестров под руководством Яниса Пуриньша, которые в течение всего дня будут наполнять сад радостным и летним настроением. В середине дня выступит этнофолк-группа Laimas muzikanti с песнями в ритмах солнцестояния, а вечером посетителей ждет масштабный концерт Lec, saulīte!. В нем композитор и музыкант Раймонд Тигулс выступит вместе с хорами Баусского края, представив одну из самых любимых зрителями танцевальных постановок в особом концертном формате.
В Зеленом театре в разное время с тремя выступлениями выступит иллюзионист Эджус, подарив всей семье шоу, полное сюрпризов. Кроме того, в течение всего дня там же будут работать мастер-классы Рижского цирка, где каждый бесплатно сможет попробовать и освоить жонглирование тарелками, мячами, создание гигантских мыльных пузырей и навыки удержания равновесия.
Разнообразные и увлекательные активности пройдут на всей территории музея. В игровом боскете посетителей будут ждать мероприятия, подготовленные участниками акции Ziedu ceļos, творческие мастерские и большие деревянные игры. На площадке пикника гости праздника смогут почувствовать настроение летнего солнцестояния: там пройдут ритуалы празднования, подготовленные фольклорными коллективами и хранителями латышских народных традиций, а также будут работать торговцы, предлагающие продукты, которые принято ставить на стол в день Лиго.
В течение всего дня в саду будет проходить игра по ориентированию с награждением победителей. Самые юные посетители праздника смогут прокатиться на «Карусели с лошадками», а за пределами французского сада, на газоне с восточной стороны дворца, можно будет покататься верхом на лошадях и совершить короткие поездки в повозках.
Неотъемлемой частью праздника станет широкий рынок ремесленников, домашних производителей и саженцев, который соберет более 100 торговцев со всей Латвии. В определенное время у желающих будет возможность прогуляться по территории французского сада в сопровождении специалистов музейного сада, почерпнуть идеи, задать вопросы и узнать факты об уходе за садами музея Рундальского дворца.
В день праздника в выставочных залах первого этажа музея Рундальского дворца за отдельную плату можно будет осмотреть масштабную выставку «Очарование цветов» с большим собранием произведений искусства из разных европейских музеев. Она предложит многослойный взгляд на цветы и их изображение в искусстве. Важной частью выставки станет мультимедийная инсталляция нидерландского художника Йоса Агаси «Тюльпановая лихорадка», предлагающая современный взгляд на так называемую «тюльпановую манию» XVII века в Нидерландах.