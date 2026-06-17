В Рундальском дворце пройдет летний праздник, который каждый год собирает тысячи гостей

В течение всего дня в саду будет проходить игра по ориентированию с награждением победителей. Самые юные посетители праздника смогут прокатиться на «Карусели с лошадками», а за пределами французского сада, на газоне с восточной стороны дворца, можно будет покататься верхом на лошадях и совершить короткие поездки в повозках.