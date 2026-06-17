Страны G7 договорились увеличить поставки оружия Украине

«Мы обязуемся усилить давление на российскую военную экономику. Мы ужесточим наши санкции, включая меры в отношении нефтегазового сектора. Мы считаем, что сейчас подходящий момент для принятия дополнительных мер, поскольку президент Трамп заключил соглашение [с Ираном], которое мы поддерживаем, об открытии Ормузского пролива», — говорится в заявлении.