Переселение торговцев мясом на Центральном рынке (июнь 2026)
Кризис на Рижском центральном рынке удалось быстро ликвидировать: торговцы мысом уже работают в новых павильонах, продукция спасена, а сам Мясной ...
ФОТО: куда на Рижском Центральном рынке переселились торговцы мясом
Кризис на Рижском Центральном рынке удалось быстро ликвидировать: торговцы мысом уже работают в новых павильонах, продукция спасена, а сам Мясной павильон готовят под культурные проекты.
За прошедшие сутки для всех торговцев мясом на Рижском Центральном рынке найдены торговые места в других павильонах, после осмотра рынка сообщил заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс. Он пояснил, что ночью торговые витрины были перенесены в рыбный павильон. Кроме того, возле мясного павильона размещены три трейлера, где также возможна торговля мясом.
В свою очередь, со следующего года торговцев мясом планируется переместить в бывший овощной павильон, предварительно приспособив павильон, его пол, приведя в порядок коммуникации, холодильники и выполнив другие работы.
Торговцы мясом сообщили Ратниексу, что кризисная ситуация разрешена успешно и продукция не испортилась.
Политик добавил, что вчера ситуация обсуждалась на заседании коалиционного совета Рижской думы, где все политические силы выразили поддержку реализации планов по развитию рынка. Согласно концепции развития Рижского центрального рынка, мясной павильон предполагается передать под культурные и художественные функции.
На вопрос, может ли коалиция поддержать требование оппозиции об освобождении от должности руководства управляющей компании Рижского центрального рынка Rīgas nami, Ратниекс ответил, что необходимо оценить способность члена правления, ответственного за рынок, разрешить кризисную ситуацию. Политик ожидает, что решения будут найдены в кратчайшие сроки.
Как сообщалось, оценив техническое состояние и безопасность мясного павильона Рижского центрального рынка, Государственное бюро по контролю за строительством приняло решение с 11 июня запретить дальнейшую эксплуатацию павильона, поскольку здание больше не отвечает требованиям безопасной эксплуатации.