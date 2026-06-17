"Крым скоро станет островом": в Украине заявили о новом ударе по российской логистике
Украина все активнее бьет по российской логистике в Крыму с помощью беспилотников. В Киеве заявляют: полуостров может фактически оказаться в изоляции, а для российских войск это способно обернуться серьезными последствиями.
В ближайшее время оккупированный Россией Крымский полуостров из-за ударов украинских беспилотников окажется в изоляции, заявил в среду министр обороны Украины Михаил Федоров.
«Крым изолируют с помощью дронов. Похоже, вскоре Крым станет островом, и это может привести к очень неожиданным последствиям для россиян. Больше я ничего сказать не могу», — заявил министр в интервью YouTube-каналу Pressing.
Федоров сообщил, что за первые четыре месяца этого года Министерство обороны закупило на 300% больше дронов Middle Strike, чем за весь 2025 год. Эти беспилотники Украина регулярно использует для ударов в регионе Азовского моря.
Министр пояснил, что подразделениям, работающим с Middle Strike, были выделены дополнительные средства, и это дало результат. «Иными словами, у россиян начинается ад, и справиться с этим будет очень трудно. Для нас это окно возможностей. Логистика нарушается, Крым изолируется, и это отражается на востоке. Есть прямая связь между тем, насколько мощно мы бьем по логистике, и тем, сколько наступательных действий происходит на линии фронта», — заявил Федоров.