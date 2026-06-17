"Крым скоро станет островом": в Украине заявили о новом ударе по российской логистике

Министр пояснил, что подразделениям, работающим с Middle Strike, были выделены дополнительные средства, и это дало результат. «Иными словами, у россиян начинается ад, и справиться с этим будет очень трудно. Для нас это окно возможностей. Логистика нарушается, Крым изолируется, и это отражается на востоке. Есть прямая связь между тем, насколько мощно мы бьем по логистике, и тем, сколько наступательных действий происходит на линии фронта», — заявил Федоров.