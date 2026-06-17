Пособие для приемных семей в Риге вырастет более чем в четыре раза

С 1 июня Рижское самоуправление начало информационную кампанию «Подари детям любящую семью!», чтобы призвать жителей становиться приемными семьями и опекунами, а также разъяснить новые возможности поддержки. Цель кампании — увеличить число приемных семей, информировать общество о значении приемных семей и укрепить доверие к поддержке, которую предоставляет самоуправление, чтобы больше детей из рижских учреждений ухода могли попасть в семейную среду.