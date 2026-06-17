Пособие для приемных семей в Риге вырастет более чем в четыре раза
С 1 июля в Риге существенно увеличат пособие за выполнение обязанностей приемной семьи.
В дальнейшем его будут получать все приемные семьи, в которые ребенок помещен решением Рижского сиротского суда, независимо от задекларированного места жительства. Размер выплаты вырастет с 215 евро до 872 евро в месяц.
С 1 июня Рижское самоуправление начало информационную кампанию «Подари детям любящую семью!», чтобы призвать жителей становиться приемными семьями и опекунами, а также разъяснить новые возможности поддержки. Цель кампании — увеличить число приемных семей, информировать общество о значении приемных семей и укрепить доверие к поддержке, которую предоставляет самоуправление, чтобы больше детей из рижских учреждений ухода могли попасть в семейную среду.
В рамках кампании разъясняется, что означает статус приемной семьи и как проходит процесс подачи заявки. Особое внимание уделяется доступной финансовой, эмоциональной и практической поддержке, которую предоставляют самоуправление и партнерские учреждения.
Рижский сиротский суд подготовил структурированное и понятное описание процесса получения статуса приемной семьи. Цель документа — также обеспечить единое понимание компетенций сиротского суда и центров поддержки внеcемейного ухода.