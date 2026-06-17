Недавно завершившийся розыгрыш Кубка Стэнли побил в США рекорд 30-летней давности
Розыгрыш Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ) этого года стал самым популярным по телевизионной аудитории в истории США, сообщает лига.
Согласно данным НХЛ, средняя аудитория матчей плей-офф в этом году составила в США 1,8 миллиона зрителей, превзойдя предыдущий рекорд в 1,56 миллиона, установленный еще в 1996 году. По сравнению с прошлым годом число телезрителей увеличилось на 68%.
В свою очередь телекомпания ESPN сообщает, что финальная серия между «Каролиной Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс» стала самой популярной с 2019 года, когда за чемпионский титул боролись «Сент-Луис Блюз» и «Бостон Брюинз».
Как ранее сообщал Otkrito.lv, обладателем Кубка Стэнли 2026 года в воскресенье стали хоккеисты «Каролины Харрикейнз», победившие в финальной серии со счетом 4:2.
«Каролина Харрикейнз» впервые завоевала трофей в 2006 году, а «Вегас Голден Найтс» является обладателем Кубка Стэнли 2023 года.