Недавно завершившийся розыгрыш Кубка Стэнли побил в США рекорд 30-летней давности

Согласно данным НХЛ, средняя аудитория матчей плей-офф в этом году составила в США 1,8 миллиона зрителей, превзойдя предыдущий рекорд в 1,56 миллиона, установленный еще в 1996 году. По сравнению с прошлым годом число телезрителей увеличилось на 68%.