Латвийский экономист предсказал "болезненный рост цен", а также увеличение тарифов на тепло
Как сообщает экономист Дайнис Гашпуйтис, в марте по сравнению с февралем уровень потребительских цен вырос в Латвии на 1,9%. Наибольшее влияние на рост инфляции оказали транспорт (+1,1 процентного пункта), одежда и обувь (+0,3 п.п.), отдых, спорт и культура (+0,3 п.п.), алкоголь и табак (+0,2 п.п.). Годовая инфляция увеличилась до 3,4%.
"Дальнейшая динамика инфляции будет зависеть от развития войны с участием Ирана, - полагает Гашпуйтис. - Пока риски указывают на устойчивое, хотя и ограниченное влияние на инфляцию и экономический рост. Однако чем дольше будут сохраняться ограничения в Ормузском проливе, тем более серьезные последствия ожидаются. Несмотря на попытки США стабилизировать ситуацию, усиление негативного влияния на инфляцию остается весьма вероятным. У мировой экономики есть примерно до двух месяцев до наступления наиболее тяжелых сценариев. Если к этому времени устойчивое решение не будет найдено, ситуация в экономике и прогнозы инфляции станут более жесткими".
При условии, что глобальная ситуация с ценами на энергоносители существенно не ухудшится, рост инфляции может остаться ограниченным. Он не будет сопоставим со скачками 2022–2023 годов, однако, как указывает экономист, "все равно окажется болезненным, поскольку рост затрат затронет наиболее чувствительные для потребителей категории — энергию и продукты питания".
"Энергетическая инфраструктура региона Ближнего Востока уже повреждена в результате боевых действий, и риск дальнейших разрушений остается высоким. Поэтому даже при восстановлении судоходства через пролив геополитическая премия в ценах на нефть и газ сохранится еще длительное время", - добавляет он.
"Таким образом, импульс для роста инфляции уже сформирован, и, вероятно, следует учитывать влияние этих факторов на тарифы на теплоэнергию в следующем отопительном сезоне. Рост цен на энергоресурсы повлияет и на другие отрасли экономики, особенно на энергоемкие услуги. Если повышение цен на топливо ощущается сразу, то влияние цен на природный газ проявляется с задержкой".
"Более высокие цены на энергию постепенно отразятся и в производстве продуктов питания, где важны затраты на тепло, электроэнергию и логистику. Поэтому давление на цены на продукты, скорее всего, возобновится. На этот сегмент влияет не только энергия, но и, например, резкий рост цен на минеральные удобрения. Хотя производители и торговцы не сразу переложат рост затрат на конечного потребителя, издержки будут накапливаться и в итоге неизбежно отразятся на ценах. Таким образом, продукты питания вновь станут одной из ключевых тем", - предупреждает Гашпуйтис.
