Зимой цены на электричество и отопление могут вернуться к рекордным уровням 2022 года
За два десятилетия Латвия заметно сократила зависимость от импортной электроэнергии, однако полной защищенности это стране так и не дало. На фоне новой геополитической напряженности и рисков для мировых поставок энергоресурсов эксперты предупреждают: уже следующей зимой счета за электричество и отопление могут вновь болезненно ударить по жителям и бизнесу.
Энергетический баланс Европейского союза указывает на системную проблему: согласно актуальным данным, ЕС производит лишь 43% энергии, тогда как более половины (57%) импортируется. Значительную часть энергобаланса составляют ископаемые ресурсы - нефть и нефтепродукты (38%) и природный газ (21%), которые в основном поставляются из США, Норвегии, Алжира и других стран. Это означает, что любой внешний шок - от военного конфликта до логистических сбоев - сразу отражается на ценах.
"На этом фоне Латвия выглядит неоднозначно, - объясняет эксперт в области энергетики, исполнительный директор Eurowind Energy Neue Energien Артурс Томс Плешс. - С одной стороны, доля возобновляемых источников энергии в структуре доступной энергии достигает почти 46%. Это один из самых высоких показателей в ЕС и сопоставим со странами, такими как Швеция и Дания. С другой стороны, в структуре конечного потребления значительную долю по-прежнему занимают нефтепродукты (33,3%) и газ, а также сохраняется зависимость от импорта отдельных видов энергии, например природного газа. В периоды, когда солнечной и гидроэнергии меньше - то есть в холодные месяцы года - эта зависимость особенно заметна в ценах на электроэнергию. Она влияет на все - от продуктов питания до услуг".
Если Ормузский пролив останется закрытым на более длительный период, цены на электроэнергию в Латвии зимой 2026/27 года могут приблизиться к рекордному уровню кризиса 2022 года, когда средние месячные цены превышали 300 EUR/MWh. Значительную часть зимы можно ожидать стабильные оптовые цены выше 150-200 EUR/MWh, а в холодные дни - гораздо выше.
Уже весной 2026 года официальные лица предупреждают, что "осенью ожидается рост расходов на отопление, а также подорожание электроэнергии", если геополитическая ситуация не улучшится. Такой сценарий выглядит вероятным - прогнозы экспертов указывают на ценовой шок, сопоставимый с 2022 годом. Правительству Латвии и потребителям следует подготовиться к высоким ценам на электроэнергию следующей зимой и рассмотреть меры по снижению их воздействия.
Важно понимать, что общий показатель зависимости от импорта не объясняет всей картины. Даже при относительно умеренной зависимости Латвия является частью регионального энергетического рынка, где цену определяют маржинальные источники - зачастую именно газ. Это означает, что внешние кризисы, включая текущую нестабильность на Ближнем Востоке, продолжают напрямую влиять на стоимость электроэнергии.
Опыт других стран показывает, что устойчивость достигается не столько формальным снижением зависимости от импорта, сколько развитием собственной генерации, прежде всего из возобновляемых источников. Например, в Эстонии один из самых низких показателей зависимости в ЕС - около 5%, тогда как страны Скандинавии последовательно инвестируют в ветровую и гидроэнергетику, снижая влияние внешних факторов на цены.
Чем выше доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны, тем меньше влияние внешних кризисов и тем более предсказуемыми становятся цены для бизнеса и населения. Однако в Латвии это преимущество используется лишь частично. Несмотря на относительно высокую общую долю ВИЭ, ключевой элемент - ветроэнергетика - развит слабо. В 2024 году в Латвии было произведено около 0,2 ТВт/ч электроэнергии из ветра, тогда как в Литве - около 3,8 ТВт/ч, а в Эстонии - около 1,3 ТВт/ч. Это означает, что Латвия существенно отстает именно в сегменте, который в Европе является основой доступной электроэнергии. В периоды низкой выработки гидро- и солнечной энергии стране приходится компенсировать дефицит импортом и более дорогими ресурсами, что напрямую влияет на цены. "Для Латвии это означает необходимость сделать стратегический выбор. В условиях, когда глобальные конфликты становятся дополнительным фактором энергетической нестабильности, единственным долгосрочным решением является развитие собственной генерации. В этом контексте ветроэнергетика играет ключевую роль: это локальный ресурс, не зависящий от импорта, и эффективный способ снизить влияние дорогих ископаемых ресурсов на цену электроэнергии", - отмечает Плешс, добавляя, что в противном случае Латвия рискует оставаться заложником внешних рынков с соответствующими экономическими последствиями.