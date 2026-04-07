Зимой цены на электричество и отопление могут вернуться к рекордным уровням 2022 года

Чем выше доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны, тем меньше влияние внешних кризисов и тем более предсказуемыми становятся цены для бизнеса и населения. Однако в Латвии это преимущество используется лишь частично. Несмотря на относительно высокую общую долю ВИЭ, ключевой элемент - ветроэнергетика - развит слабо. В 2024 году в Латвии было произведено около 0,2 ТВт/ч электроэнергии из ветра, тогда как в Литве - около 3,8 ТВт/ч, а в Эстонии - около 1,3 ТВт/ч. Это означает, что Латвия существенно отстает именно в сегменте, который в Европе является основой доступной электроэнергии. В периоды низкой выработки гидро- и солнечной энергии стране приходится компенсировать дефицит импортом и более дорогими ресурсами, что напрямую влияет на цены. "Для Латвии это означает необходимость сделать стратегический выбор. В условиях, когда глобальные конфликты становятся дополнительным фактором энергетической нестабильности, единственным долгосрочным решением является развитие собственной генерации. В этом контексте ветроэнергетика играет ключевую роль: это локальный ресурс, не зависящий от импорта, и эффективный способ снизить влияние дорогих ископаемых ресурсов на цену электроэнергии", - отмечает Плешс, добавляя, что в противном случае Латвия рискует оставаться заложником внешних рынков с соответствующими экономическими последствиями.