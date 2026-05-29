Вы не забыли подать годовую декларацию о доходах? Главный налоговый инспектор VID отвечает на важные вопросы

До 2025 года в Латвии применялся дифференцированный необлагаемый минимум. Это был сложный механизм: чем выше были доходы человека, тем меньше становился применимый к нему дифференцированный необлагаемый минимум. Если доходы были очень высокими, этот минимум не применялся вообще. Кроме того, в течение года он применялся в прогнозируемом размере, а затем, после подачи годовой декларации, проводились уточнение и корректировка. Поэтому у людей возникали либо доплаты, либо возвраты из бюджета — все зависело от того, как налог удерживался в течение года из зарплаты и других доходов. Если прогноз не совпадал с фактическими доходами, возникали налоговые корректировки.