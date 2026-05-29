Вы не забыли подать годовую декларацию о доходах? Главный налоговый инспектор VID отвечает на важные вопросы
Для большинства жителей Латвии вот-вот закончится срок подачи обязательной годовой декларации о доходах — она принимается до 1 июня (в некоторых случаях — до 1 июля). В Латвии этот процесс для многих был похож похож на лотерею: открываешь Систему электронного декларирования (EDS) и только тогда узнаешь, вернет ли государство переплаченные налоги или придется доплачивать самому. С этого года правила игры изменились, и возврата налогов может не быть.
Значит ли это, что сюрпризов станет меньше? И что делать, если Служба государственных доходов (СГД, VID) задает вопрос о доходах, которые не совпадают с банковскими данными? Где заканчивается техническое уточнение и начинается проверка? В интервью издания «Likums un Taisnība» с главным налоговым инспектором отдела налогов с физических лиц Налогового управления VID Сандрой Подниеце — разъяснения о новшествах, рисках и границах, которые затрагивают почти полтора миллиона жителей Латвии.
С 1 марта люди открывают EDS и видят новую цифровую среду. Насколько это лишь визуальные изменения, а насколько — перестройка системы?
Система электронного декларирования VID постоянно совершенствуется. Она должна соответствовать новейшим налоговым нормативным актам и одновременно быть удобной для пользователей. Новые изменения в основном связаны с визуальными и практическими улучшениями — система стала проще и нагляднее. Сам принцип заполнения декларации не изменился: сохранены те же бланки, и расчет подоходного налога остается прежним. Изменения больше касаются макета и навигации.
Например, раньше было несколько меню и кнопок, а теперь процесс упрощен: пользователь проверяет правильность всех данных (например, прикреплены ли медицинские чеки) и, если все корректно, нажимает кнопку «Подать». В систему заложены налоговые расчеты, чтобы человеку не нужно было самому разбираться в применимых ставках. В Латвии действует прогрессивная система подоходного налога с населения с двумя основными ставками — 25,5% и 33%. Высшая ставка применяется к доходам свыше 105 300 евро в год. В свою очередь, к доходам свыше 200 000 евро в год применяется дополнительная ставка 3%. Этот расчет система также выполняет автоматически.
Подавая декларацию, люди всегда надеялись на переплату налога и возможность вернуть деньги от государства. Теперь этого может не быть?
Это очень актуальный вопрос. До сих пор для многих жителей подача годовой декларации о доходах была своего рода «лотереей» — только потом становилось ясно, образовалась ли переплата или доплата налога. Теперь это не так, но это не значит, что у людей что-то отбирают или урезают. Изменения связаны с политикой расчета подоходного налога с населения (ПНН), которая изменилась с 2025 года. Если говорить точно, изменения касаются необлагаемой части — так называемого необлагаемого минимума.
Пожалуйста, объясните этот вопрос подробнее.
До 2025 года в Латвии применялся дифференцированный необлагаемый минимум. Это был сложный механизм: чем выше были доходы человека, тем меньше становился применимый к нему дифференцированный необлагаемый минимум. Если доходы были очень высокими, этот минимум не применялся вообще. Кроме того, в течение года он применялся в прогнозируемом размере, а затем, после подачи годовой декларации, проводились уточнение и корректировка. Поэтому у людей возникали либо доплаты, либо возвраты из бюджета — все зависело от того, как налог удерживался в течение года из зарплаты и других доходов. Если прогноз не совпадал с фактическими доходами, возникали налоговые корректировки.
Вторая важная позиция — применение налоговых ставок. До 2025 года на первом пороге доходов до 20 000 евро в год применялась ставка 20%, а на следующем — 23%. В течение года могли применяться разные ставки, и точный размер годового дохода становился известен только после подачи декларации. Это тоже создавало ситуации с доплатами или переплатами.
С 2025 года эта система изменена. Для большинства жителей — в сегменте с годовым доходом до 105 300 евро — применяется одна константная ставка ПНН в размере 25,5%. Соответственно, доходы становятся прогнозируемыми. И налоговая ставка, и необлагаемая часть теперь ясны и рассчитываются точнее.
Стоит напомнить, что дифференцированный необлагаемый минимум был введен в 2016 году. Сейчас мы возвращаемся к классическому принципу — ко всем применяется одинаковый, константный необлагаемый минимум. За 2025 год он составляет 510 евро в месяц на человека, а за 2026 год — 550 евро в месяц. Независимо от размера доходов лица, этот необлагаемый минимум применяется в одинаковом размере.
Но возврат оправданных расходов на медицинские или образовательные услуги сохраняется? По-прежнему можно копить и добавлять чеки в течение года?
Жители могут в течение года собирать оправданные расходы и добавлять их в EDS в раздел «Документы оправданных расходов». В годовую декларацию эти чеки «считываются» автоматически, человеку нужно лишь проверить правильность. Дополнительно доступно мобильное приложение, позволяющее добавлять документы еще удобнее. Есть и медицинские учреждения, которые сразу отправляют выданные чеки в VID, и они появляются в декларации автоматически.
Суть оправданных расходов не изменилась. Общий лимит на медицинские и образовательные расходы составляет 600 евро в год. В эту сумму входят также пожертвования и подарки бюджетным учреждениям или зарегистрированным в Латвии обществам со статусом организации общественного блага, а также взносы политическим партиям. Однако изменилась ставка возвращаемого налога. До 2025 года стандартная ставка, по которой рассчитывался возврат, составляла 20%. Это означало, что с 600 евро можно было вернуть 120 евро.
Впредь расчет возврата будет связан с новой применимой налоговой ставкой. Базовая ставка составляет 25,5%, поэтому и сумма возврата рассчитывается по ней. От 600 евро 25,5% составляют 153 евро. Таким образом, максимальный возврат за оправданные расходы может достичь 153 евро.
Это относится только к тем людям, которые платили подоходный налог с населения? Бывали ситуации, когда человек удивлялся: почему я ничего не могу вернуть?
Механизм возврата работает только в том случае, если лицо платило подоходный налог с населения (ПНН), и возврат происходит из суммы уплаченного налога. Если человек в течение года не платил ПНН или платил его в очень небольшом размере, то возвращать не из чего. Например, если за год уплачено всего 100 евро налога, то получить обратно 153 евро не получится. Размер возврата не может превышать фактически уплаченный подоходный налог. Если налог не удерживался, то возврат невозможен.
Бывают ситуации, когда у человека, например, несколько иждивенцев, и с его зарплаты ПНН фактически не удерживается. В таком случае возврат за оправданные расходы тоже не сформируется, так как его нечем покрыть.
Как возврат оправданных расходов применяется к сениорам, учитывая их необлагаемый минимум?
Для сениоров увеличен необлагаемый минимум — до 1000 евро в месяц. Это означает, что пенсия до 1000 евро в месяц не облагается подоходным налогом. Если, например, пенсия составляет 800 евро в месяц, она полностью укладывается в необлагаемый минимум, и ПНН не платится. В таком случае возврат за оправданные расходы также не сформируется, так как нет уплаченного налога, из которого его можно было бы сделать.
Однако в такой ситуации медицинские расходы за сениора могут задекларировать дети или внуки, если они платили ПНН и соответствуют условиям. Таким образом, семья в целом может вернуть часть расходов.
Представим ситуацию: человек без работы или его доходы минимальны, он не может претендовать на возврат, но в какой-то момент ситуация меняется, и он устраивается на высокооплачиваемую работу, где платятся налоги.
Оправданные расходы можно переносить на следующие годы. Если сейчас уплаченного налога недостаточно, но в следующем году доходы изменятся и ПНН будет выплачиваться, можно использовать накопленные за прошлые годы оправданные расходы и получить возврат позже. То есть, если сейчас возвращать не из чего, это не значит, что возможность утеряна навсегда. Ситуация может измениться, и оправданные расходы можно переносить на три года вперед.
В каких случаях можно подавать чеки за родственников?
Можно подавать чеки за супругов, детей и внуков. Например, если я сениор, получаю пенсию и еще работаю (соответственно, плачу ПНН), то я могу добавить чеки своего супруга, ребенка или внука к своей декларации. Но если речь идет о сестре или брате — это уже невозможно. Хотя братья и сестры по Гражданскому закону являются родственниками (третья степень), в контексте оправданных расходов они не входят в круг лиц, за которых это разрешено.
Довольно много людей сдают квартиры, свое имущество, иногда автомобиль своей фирме и ведут так называемую зарегистрированную хозяйственную деятельность. Стало ли для них заполнение декларации проще?
При заполнении приложения по хозяйственной деятельности в декларации нужно ввести только доходы и связанные с ней расходы. Остальное система VID рассчитывает автоматически. Конечно, самому ведущему хозяйственную деятельность в течение года нужно тщательно вести учет своих доходов и расходов, но в момент подачи декларации процесс упрощен.
Дигитализация развивается, но все еще есть люди, которые не пользуются этими возможностями, не умеют или не хотят. Сохраняется ли для них возможность подать декларацию в бумажном формате?
Если у человека по объективным причинам нет возможности аутентифицироваться в EDS, он может подать декларацию в бумажном виде — распечатать бланки и отправить их по почте. Также можно воспользоваться помощью Единых центров обслуживания клиентов государства и самоуправлений, где сотрудники помогут отправить документы в VID.
Если необходима помощь именно консультанта VID, то визит нужно записать заранее по телефону 67120005. Предварительная запись позволяет в конкретное время уладить все вопросы, включая помощь в заполнении годовой декларации о доходах.
В контексте цифровых инструментов актуален вопрос о том, что в системе EDS больше нельзя использовать логин и пароль. Почему принято такое решение?
Это сделано из соображений безопасности — для снижения рисков мошенничества. Безопасными способами аутентификации сейчас считаются современные идентификационные инструменты. Подключиться к EDS можно с помощью: Smart-ID, eParaksts mobile, eID-карты и идентификации через интернет-банк.
Исключение касается только нерезидентов (иностранных налогоплательщиков). Они по-прежнему могут заходить по логину и паролю, так как им не всегда доступны используемые в Латвии инструменты идентификации.
По статистическим данным, на 1 января 2026 года число активных пользователей EDS — физических лиц — составляло 1 476 083. Из них логин и пароль использовали еще 2415 человек, и это именно нерезиденты. Сейчас нет оснований полагать, что люди могут остаться без доступа к системе. Более широкий анализ можно будет сделать в ходе процесса подачи деклараций.
Что делать, если человек из-за каких-то обстоятельств не может сам подать декларацию или решить связанные с этим вопросы?
Существует возможность оформить доверенность на другое лицо, чтобы оно от вашего имени подало декларацию или решало вопросы в EDS. Это особенно полезно, если человек сам не пользуется электронными инструментами. Можно уполномочить близкого человека, родственника или другое доверенное лицо. Для этого не нужна нотариально заверенная генеральная доверенность. На сайте VID доступен специальный бланк доверенности. В нем указывается доверитель, поверенный и конкретные действия (например, подача годовой декларации). Раньше доверенность можно было оформить прямо в системе EDS, но сейчас это невозможно — ее нужно оформить лично в центре обслуживания клиентов. Это делает сам доверитель.
Если человек в преклонном возрасте или по состоянию здоровья не может явиться лично для оформления доверенности, как решить этот вопрос?
Можно использовать и нотариально заверенную генеральную доверенность, но на практике это не всегда рационально и необходимо. Это нужно оценивать индивидуально.
В контексте деклараций для многих актуален вопрос о подарках. Надо ли их указывать и когда?
Общее регулирование закона о ПНН предусматривает, что подарки от родственников между собой не облагаются подоходным налогом независимо от суммы. Об этом беспокоиться не нужно. Круг родственников по Гражданскому закону — до третьей степени, и в данном случае сюда входят также братья и сестры. А вот двоюродный брат — это уже четвертая степень, и там правила другие.
Если в течение года общие необлагаемые доходы, включая подарки, превышают 10 000 евро, то их необходимо указать в годовой декларации как необлагаемые доходы. Например, если мама дарит 5000 евро и папа еще 5000 евро — вместе это уже 10 000 евро. Или если несколько детей дарят по 3000 евро и за год собирается более 10 000 евро, эту сумму нужно задекларировать.
Подарки часто воспринимаются как личное дело людей. В какой момент они становятся налоговым вопросом?
Если физическое лицо получает подарок от другого физлица, не являющегося родственником, то такой подарок не облагается налогом до 1425 евро в год. Если сумма превышает 1425 евро, часть превышения облагается ПНН, и одариваемый обязан сам задекларировать ее и уплатить налог, подав годовую декларацию.
А как на практике? Например, если друг перечисляет 80 евро — как доказать, что это подарок, а не оплата услуги?
Если в распоряжение VID поступает информация о возможных рисках неуплаты налогов или несоответствиях, служба может обратиться к конкретному лицу и попросить пояснений. Если констатированы расхождения или возникают вопросы о сути сделки, человека призывают объяснить ситуацию — например, почему получена конкретная сумма и каково ее обоснование.
В обществе бытует мнение, что VID видит все. Что именно вы получаете от банков и в какой момент оборот по счету становится поводом для вопросов?
Выписки с банковских счетов мы не видим, но получаем информацию от банков об обороте счетов резидентов. Если есть существенное несовпадение между задекларированной суммой и цифрой на банковском счете, логично, что возникают вопросы, и мы просим пояснений. Если по декларации мы видим, что человек в год заработал на бумаге 30 000, а в банковской информации появляется 30 150, VID не будет тратить ресурсы и начинать проверку. Но если эти суммы исчисляются тысячами и сотнями тысяч, то есть повод спросить. При наличии оснований мы просто задаем вопрос, и это наша борьба с теневой экономикой.
Первичная цель VID — добиться, чтобы человек выполнил свои обязательства и корректно рассчитал налог. Мы много работаем над превентивными мерами: обращаемся к людям, шлем напоминания. Цель — не наказать, а добиться правильного и своевременного выполнения обязательств. Но нужно признать: если коммуникации нет и обязанности не выполняются, могут быть применены предусмотренные законом последствия.
В наши дни доходы могут поступать от дивидендов, инвестиционных платформ, авторских вознаграждений из других стран — вариантов много. Как человеку со всем этим разобраться?
Структура доходов сегодня усложнилась. Это уже не просто наемный труд в Латвии. Латвийские резиденты получают глобальные, международные и технически сложные доходы. Поэтому заполнение такой декларации по объективным причинам непростое. Это вызов для налогоплательщика. Нам тоже бывает довольно трудно консультировать, так как ситуации сложные, а виды доходов специфические: современные финансовые инструменты, инвестиционные счета, иностранные дивиденды, акции, проценты. Иногда это требует детального учета и соответствующего применения налогов, установленного латвийским законодательством.
Может ли налогоплательщик вообще быть уверен, что все задекларировал правильно? Что делать человеку со сложной структурой доходов?
Можно обратиться за помощью в VID, мы предоставляем консультации. В более сложных случаях, конечно, лучше писать, а не только звонить на информационный телефон.
Еще одна важная вещь — у нас есть граждане Латвии (резиденты), которые разъехались по миру. Живут и работают за границей, возможно, уже 20 лет. Как быть с ними? Должны ли они подавать декларации?
Если мы говорим о резидентах Латвии — если они получают зарплату в Европе или стране Европейской экономической зоны, им не нужно специально подавать годовую декларацию о доходах за этот заработок. Если же получаются другие виды доходов, то обязанность декларировать возникает.
То есть, если у них бизнес?
Не только бизнес. Например, пенсия другого государства или авторское вознаграждение — это другой вид дохода. Если человек является резидентом Латвии, декларацию подавать нужно.
Главное — понимать свои обязанности и, если возникают неясности, вовремя спрашивать. Ведь цель — не наказать, а добиться корректного выполнения обязанностей.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
За 2025 год жители Латвии могут получить переплаченный подоходный налог с населения в нескольких случаях:
- Чаще всего это происходит, если в течение года работодатель или выплательщик пенсии не применил все налоговые льготы (например, льготы на иждивенцев, по инвалидности и др.).
- Переплата может образоваться, если в течение года у человека было несколько рабочих мест или менялся работодатель, и налог в разные периоды рассчитывался неточно.
- Переплаченный налог можно вернуть, включив в годовую декларацию оправданные расходы.
- Часть налога можно вернуть, если в течение года производились взносы на 3-й пенсионный уровень или оплачивалось накопительное страхование жизни.
- Иногда переплата возникает, если примененный в течение года необлагаемый минимум был рассчитан неточно.
- Возможно, остались какие-то суммы невозвращенных налогов за предыдущие годы.
Переплаченный налог обычно выплачивают в течение трех месяцев после подачи декларации. Часть жителей может получить возврат автоматически, если в распоряжении VID уже есть все необходимые данные и человек подал заявку на автоматический возврат налога.