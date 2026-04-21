Иллюзия успеха: что не так с налоговой системой в Латвии
Латвийская налоговая система на международном уровне выглядит как история успеха, но на самом деле картина гораздо сложнее, поскольку одной лишь хорошей налоговой рамки недостаточно – экономический рост определяется структурой экономики, привлечением инвестиций и стабильностью налоговой системы.
Не случайно мы видим, что оценка общественности значительно отличается от международных рейтингов, говорит экономист Рауль Эаметс. В частности, согласно опросу Norstat, проведенному по заказу латвийского филиала Bigbank, только 14% населения считают латвийскую налоговую систему конкурентоспособной, 45% думают наоборот, а 41% не могут ее оценить. Особенно критично к налоговой системе относятся представители самых низкооплачиваемых групп населения, безработные и низкоквалифицированные работники.
Между тем согласно индексу американского аналитического центра Tax Foundation за 2025 год Латвия имеет вторую по конкурентоспособности налоговую систему среди стран ОЭСР, и мы удерживаем эту позицию уже восемь лет.
Следует отметить, что этот индекс в основном оценивает нейтральность и конкурентоспособность системы, то есть насколько высока доля налогов на капитал. И здесь возникает существенное противоречие. Налоги на капитал в Латвии одни из самых низких в Европейском союзе, а налоговая система относительно проста. Это обеспечивает хорошую оценку в индексах, но простота еще не гарантирует развития экономики.
По мере старения общества необходимо больше вкладывать в здравоохранение и социальную защиту, а это означает, что налоговая система неизбежно должна стать более сложной.
Кроме того, конкуренция больше не ограничивается уровнем Балтии или Восточной Европы. Страны Балтии конкурируют с такими странами, как Люксембург и Ирландия, которые целенаправленно создали гораздо более сложные, но привлекательные для инвесторов налоговые системы.
Например, в Люксембурге на финансовый сектор приходится около 30% ВВП. Одним из ключей к успеху стала адаптация налоговой системы и финансового регулирования к крупным американским инвестиционным фондам, предоставление налоговых льгот и создание системы, позволяющей им согласовывать свои инвестиции в Европе с налоговой системой США.
Это показывает, что конкурентоспособность определяется способностью понимать проблемы и предлагать решения, даже в условиях усложнения налоговой системы.
В случае Латвии одной из самых больших проблем является структура налогового бремени. Налоги на рабочую силу составляют около половины общей налоговой нагрузки, что делает рабочую силу дороже и снижает конкурентоспособность предприятий. Поэтому логичным направлением было бы сокращение доли налогов на рабочую силу и перекладывание нагрузки на капитал.
Однако одних лишь структурных изменений недостаточно. Для предприятий решающее значение имеет стабильность налоговой системы. Если она недостаточна, инвесторы будут выбирать страны с более предсказуемой средой, даже если там уровень налогов выше. Необходимо найти способы сделать налоговую систему более стабильной, иначе капитал начнёт утекать из страны.
Между тем на людей повышение налогов влияет иначе – особенно увеличение косвенных налогов (как в Эстонии в прошлом году) приводит к росту инфляции и снижению реальных доходов.
В то же время следует понимать, что налоговая система – не единственный фактор роста. Это хорошо иллюстрирует пример Литвы, где экономический рост определяется не существенно отличающейся налоговой политикой, а партнерами по экспорту, более активной поддержкой промышленности и многообразием экономики.
Географическое положение Литвы более выгодно, экспорт сосредоточен в Центральной Европе, в то время как экспорт Эстонии (и частично Латвии) сосредоточен в Скандинавии, которая недавно пережила спад. В Литве более крупные предприятия и больше внутренний рынок, и она успешно использует региональное деление ЕС (NUTS 2) для привлечения финансирования на развитие.
Это еще раз подтверждает, что налоговая система – лишь один из элементов более широкой модели экономического развития. Поэтому главная задача для Латвии – не просто поддерживать хорошие места в международных рейтингах, а создать систему, которая развивает экономику – сбалансировать структуру налогов, обеспечить стабильность и целенаправленно привлекать инвестиции.
Только таким образом налоговая система будет конкурентоспособной не только на бумаге, но и в реальности.