"Мам, ну какая наличка?!" Почему банковская карта в 10 лет - это уже норма
С наступлением лета родительские чаты начинают разрываться от стандартных вопросов. Среди обсуждений о том, «какой лагерь выбрать» и «сколько давать с собой наличных на экскурсию», сегодня всё чаще звучит вопрос: «А не пора ли оформить ребенку карту?»
Летние лагеря, поездки с друзьями, самостоятельные походы за мороженым — всё это выталкивает детей во взрослую финансовую жизнь. И эксперты сходятся во мнении: прятать от ребенка цифровой мир больше нет смысла. О том, как платежная карта превратилась из «игрушки для подростков» в базовый инструмент воспитания, размышляет финансовый эксперт банка Luminor Екатерина Зинича.
Новый стандарт: карманные деньги уходят в цифру
Еще совсем недавно первая банковская карта появлялась у детей в лучшем случае лет в 14. Сегодня ситуация в корне изменилась. По данным Luminor, средний возраст обладания первым «пластиком» упал до 10–11 лет. Более того, многие родители открывают детям счета, как только те переступают порог первого класса.
И дело здесь не в слепом следовании трендам. Общество переживает тектонический сдвиг: наличные деньги стремительно исчезают из нашей повседневности. Смартфоны, смарт-часы и бесконтактная оплата — это реальность, в которой сегодняшние дети растут с пеленок. Оставлять их в этой реальности исключительно с бумажными купюрами — значит тормозить их адаптацию.
С чего начать? Финансовая грамотность на кухне
Карта — это лишь инструмент, верхушка айсберга. Начинать эксперты рекомендуют с базы, причем задолго до визита в банк.
Финансовая грамотность не рождается из школьных учебников, она формируется дома. Регулярные разговоры о семейном бюджете должны стать нормой, а не табуированной темой.
Как вовлечь ребенка в процесс:
- Совместное планирование: Составляйте список покупок в супермаркет вместе. Пусть ребенок видит, как распределяются приоритеты.
- Геймификация: Превратите экономию в игру. Например, можно договориться всей семьей отказаться от какой-то бесполезной привычки (вроде ежедневного кофе навынос или лишних сладостей), а сэкономленные деньги откладывать в общую копилку на большую цель.
- Объяснение ценности: Ребенок должен четко понимать цепочку: работа → доход → планирование → крупные покупки.
Почему карта для ребенка безопаснее «кэша»?
Существует стереотип, что цифровая карта заставит ребенка тратить деньги направо и налево, ведь «виртуальные цифры не чувствуются так, как бумажные». Екатерина Зинича уверена: всё с точностью до наоборот. Карта дает родителям такой уровень контроля, который с наличными просто невозможен.
«Сегодня первая карта — это не просто средство платежа. Это тренажер ответственности. Безналичный расчет учит ребенка ориентироваться в цифровой среде: отслеживать баланс, планировать расходы и сталкиваться с первыми рисками вроде фишинга или интернет-мошенничества», — подчеркивает эксперт.
Для родителей здесь сплошные плюсы. Современный мобильный банкинг позволяет настроить «детский» аккаунт под любые требования безопасности. Прозрачность позволяет в реальном времени видеть каждую купленную шоколадку, а гибкие лимиты дают возможность установить запрет на траты сверх определенной суммы в день или неделю. Кроме того, для дополнительной защиты одной кнопкой в приложении можно полностью заблокировать покупки в интернете или снятие наличных в банкоматах. Кроме того, если ребенок потеряет кошелек с наличными — они пропали навсегда. Если потеряет карту или телефон — их можно заблокировать за 5 секунд, сохранив все деньги.
Главное правило: разрешите им совершать ошибки
Перевод денег на карту — это инвестиция в самостоятельность ребенка. А самостоятельность не обходится без ошибок.
Эксперты дают важный совет: если ваш ребенок получил карту и в первый же день спустил весь недельный лимит на чипсы и энергетики — не ругайте его. Ошибки в этом возрасте — самый дешевый и ценный урок.
Пусть ребенок побудет без карманных денег до конца недели. Это научит его планированию гораздо лучше, чем часовая родительская нотация. Наша задача как родителей — нормализовать эти промахи и мягко разобрать их, сформировав у ребенка понимание: бюджет конечен, и импульсивные траты имеют последствия.