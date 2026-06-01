Где в Латвии платят больше 3000 евро, а где едва дотягивают до 1200? Свежая статистика зарплат
Сколько латвийцы получают на руки в 2026 году и где платят больше всего? ЦСУ опубликовало свежую статистику зарплат за первый квартал. Цифры впечатляют: разница между самыми прибыльными и самыми скромными отраслями в Латвии стала практически трехкратной, а пропасть между доходами в Риге и регионах достигла 36%.
Средняя брутто-зарплата (зарплата до уплаты налогов) за полную ставку в первом квартале этого года составила в Латвии 1831 евро, что на 4,2% (73 евро) больше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
В общественном секторе средняя брутто-зарплата увеличилась на 4,6% до 1834 евро, а в частном секторе - на 4,1% до 1839 евро.
В секторе госуправления, в который входят государственные и муниципальные учреждения, Агентство государственного социального страхования, а также контролируемые и финансируемые государством и самоуправлениями общества капитала, средняя брутто-зарплата в первом квартале этого года составила 1751 евро, что на 4,3% больше по сравнению с тем же периодом 2025 года.
В первом квартале 2026 года по сравнению с четвертым кварталом 2025 года среднемесячная брутто-зарплата снизилась на 1,6%, в том числе в частном секторе наблюдался ее рост на 0,3%, а в общественном секторе - снижение на 5,3%. В секторе госуправления средняя брутто-зарплата снизилась на 6,5%.
Средняя нетто-зарплата в первом квартале 2026 года составила в Латвии 1364 евро, или 75% от брутто-зарплаты. За год она выросла на 4,5%, что больше, чем рост потребительских цен и брутто-зарплаты. Реальный рост нетто-зарплаты с учетом инфляции составил 1,6%.
Медиана брутто-зарплаты за полную ставку в первом квартале 2026 года составила 1457 евро, что по сравнению с первым кварталом 2025 года больше на 3,8% (53 евро). В то же время медиана зарплаты после уплаты налогов в первом квартале этого года составила 1128 евро, увеличившись за год на 4,8%.
Как отметили в ЦСУ, на изменения средней зарплаты влияют не только рост или снижение оплаты труда работников, но и тенденции спроса и предложения на рабочую силу, а также структурные изменения на рынке труда. Влияние этих факторов в основном проявляется в изменениях фонда оплаты труда и занятых на полную ставку числа работников, которые используются для расчета средней зарплаты.
В первом квартале 2026 года по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года быстрее всего зарплата росла в сфере административных услуг и обслуживания - на 7,8%. Рост зарплат в отрасли водоснабжения, канализации, управления отходами и санации составил 7,6%, отрасли электроэнергии, газоснабжения, теплоснабжения и кондиционирования воздуха, а также в сфере образования - 7,4%.
Самая высокая среднемесячная зарплата за полную ставку в первом квартале этого года была в отрасли финансовой и страховой деятельности - 3400 евро. В сфере телекоммуникаций, компьютерного программирования, консультирования, обеспечения компьютерной инфраструктуры и других информационных услуг она составила 3240 евро, в сфере электроэнергии, газоснабжения, теплоснабжения и кондиционирования воздуха - 2567 евро, в сфере профессиональных, научных и технических услуг - 2356 евро, в издательской деятельности, вещании, производстве и распространении контента - 2107 евро, в госуправлении, сфере обороны, обязательном социальном страховании - 2052 евро, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 1984 евро, в отрасли водоснабжения, канализации, управления отходами и санации - 1833 евро.
Самая низкая средняя зарплата за полную ставку была в сфере гостиниц и общепита - 1175 евро до уплаты налогов.
Самая высокая средняя брутто-зарплата за полную ставку была в Рижском регионе - 2011 евро, а самая низкая - в Латгале, где она составила 1287 евро. Разница в средней зарплате между Рижским и Латгальским регионами составила 36%.
Брутто-зарплата за один отработанный час в первом квартале 2026 года составила 11,87 евро, увеличившись за год на 2,3%.
Почасовые затраты на рабочую силу, которые включают в себя как зарплату, так и другие расходы работодателей, выросли за год с 14,63 до 14,95 евро, или на 2,1%.
С 1 января 2026 года минимальная месячная зарплата в Латвии составляет 780 евро, а необлагаемый минимум - 550 евро в месяц.