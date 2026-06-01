Где в Латвии платят больше 3000 евро, а где едва дотягивают до 1200? Свежая статистика зарплат

Самая высокая среднемесячная зарплата за полную ставку в первом квартале этого года была в отрасли финансовой и страховой деятельности - 3400 евро. В сфере телекоммуникаций, компьютерного программирования, консультирования, обеспечения компьютерной инфраструктуры и других информационных услуг она составила 3240 евро, в сфере электроэнергии, газоснабжения, теплоснабжения и кондиционирования воздуха - 2567 евро, в сфере профессиональных, научных и технических услуг - 2356 евро, в издательской деятельности, вещании, производстве и распространении контента - 2107 евро, в госуправлении, сфере обороны, обязательном социальном страховании - 2052 евро, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 1984 евро, в отрасли водоснабжения, канализации, управления отходами и санации - 1833 евро.