Организаторы Рижского марафона призвали бегунов не геройствовать на дистанции
Уже в эти выходные, 16 и 17 мая, в Риге пройдет крупнейшее беговое событие Балтии, которое соберет более 40 тысяч участников как минимум из 110 стран мира. Готовясь к Рижскому марафону Rimi, организаторы совместно со Службой неотложной медицинской помощи (NMPD) призывают бегунов ответственно относиться к своему здоровью, прислушиваться к сигналам организма, не изображать героев в ситуациях, когда тело сигнализирует об опасности, и при необходимости сходить с дистанции, не продолжая забег.
В сотрудничестве с NMPD организаторы обеспечили широкую систему медицинской помощи на трассе и в зоне финиша, а также призывают внимательно ознакомиться с рекомендациями по безопасности. С ними приглашают ознакомиться не только участников, но и болельщиков, чтобы при необходимости во время мероприятия помочь и облегчить работу медицинских работников, дежурящих на марафоне.
На всех дистанциях будут дежурить специалисты первой помощи
Независимо от выбранной дистанции медики будут сопровождать бегунов по всей трассе, а вместе с участниками будут передвигаться мобильные команды помощи — медики и студенты-медики на велосипедах.
Сотрудников медицинской помощи можно будет узнать по надписи MEDICAL HELP на футболках. Для дополнительной безопасности как в автомобилях бригад NMPD, так и у мобильных команд будут дефибрилляторы. Только на трассе марафона будут дежурить девять бригад NMPD, а в зоне финиша будет работать расширенный пункт первой помощи и полностью оборудованная медицинская палатка с опытным персоналом.
Директор NMPD Лиене Ципуле: «Наш приоритет — оказывать помощь профессионально и без промедления. Мы готовы к Рижскому марафону Rimi — от веломедиков в толпе до реанимационных бригад, однако в критический момент наибольшее значение имеют действия самого бегуна и окружающих. Заполненная медицинская информация на обратной стороне стартового номера и немедленный звонок по номеру 113 с паролем “MARATONS” — это те инструменты, которые позволяют нашим медикам действовать максимально быстро. Мы — ваша команда поддержки на пути к финишу, однако призываю внимательно относиться к своим ощущениям и желаю каждому безопасного и мощного забега!»
Перед стартом: медицинская анкета и утренний тест
Чтобы медицинская помощь могла быть оказана оперативно, еще до старта обязательно нужно заполнить медицинскую анкету, расположенную на обратной стороне стартового номера. Это не формальность — если на трассе случится что-то непредвиденное, эта информация может быть критически важной для медиков.
Также организаторы призывают утром перед соревнованием пройти «утренний тест», доступный в «Путеводителе участника». Если вы не можете утвердительно ответить хотя бы на один из вопросов теста — участие в забеге не рекомендуется.
«Бег — это праздник, и мы хотим, чтобы позитивная атмосфера марафона оставалась с нами и после него. Наслаждайтесь городом и атмосферой, но, пожалуйста, будьте разумны — если чувствуете что-то необычное, не изображайте героев и остановитесь. Способность сойти с дистанции в критический момент — это не слабость, а признак зрелости. Помните: лучше более медленный финиш или сход с дистанции, чем проблемы со здоровьем. Марафон в Риге будет и в следующем году, а здоровье у нас одно», — комментирует руководитель команды организаторов марафона Айгарс Нордс.
Сигналы организма, которые нельзя игнорировать
Организаторы и медики напоминают: если вы чувствуете что-либо выходящее за пределы нормы — немедленно прекратите бег.
Особое внимание следует обратить на следующие признаки:
- боль, давление или чувство тяжести в груди;
- нерегулярное сердцебиение или выраженное сердцебиение;
- головокружение, слабость или «темнота в глазах»;
- внезапная сильная одышка или тошнота;
- внезапное прекращение потоотделения (особенно в жаркую погоду) или покалывание в конечностях.
Как действовать в критических ситуациях?
Если вы заметили, что другому бегуну стало плохо — он начал шататься, дезориентирован или упал, не пробегайте мимо.
- Позвоните по номеру 113.
- Назовите пароль «MARATONS».
- Сообщите стартовый номер пострадавшего и как можно более точное место нахождения на трассе.
Если телефона при себе нет — громко зовите на помощь и привлеките внимание волонтеров или команды MEDICAL HELP.
