Интарс Бусулис пробежал свой первый марафон в память о матери

И сделал он это в одиночку — пробежав от Мерсрагса до Талси. 42 километра и 195 метров Бусулис посвятил популяризации онкоскрининга. Причина марафона для Интарса была глубоко личной: в начале года он потерял маму, умершую от рака. «К сожалению, болезнь была выявлена слишком поздно. К сожалению, мама не проходила скрининг вовремя. То же самое случилось и с тестем… Он думал, что повышенная температура — от простуды, но всё оказалось гораздо серьёзнее. Да, во время бега я много об этом думал. И теперь сам обязательно пройду онкоскрининг. Считаю, что это действительно необходимо. Многие даже не догадываются, что, сделав это, почувствуют себя гораздо спокойнее — ведь будешь знать, что происходит с твоим здоровьем», — рассказал Бусулис журналу Kas Jauns, добавив: «Забег я посвятил и дню рождения мамы, который был 18 октября. Поэтому это был не день скорби, а настоящий праздник. Погода радовала, светило солнце — всё было чудесно!»