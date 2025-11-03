Интарс Бусулис пробежал свой первый марафон в память о матери
«Сделано! И, к тому же, с совсем неплохим результатом — за 4 часа 48 минут! Но, конечно, я не гнался за временем, у меня были совсем другие цели», — рассказал певец Интарс Бусулис, недавно пробежавший свой первый марафон.
И сделал он это в одиночку — пробежав от Мерсрагса до Талси. 42 километра и 195 метров Бусулис посвятил популяризации онкоскрининга. Причина марафона для Интарса была глубоко личной: в начале года он потерял маму, умершую от рака. «К сожалению, болезнь была выявлена слишком поздно. К сожалению, мама не проходила скрининг вовремя. То же самое случилось и с тестем… Он думал, что повышенная температура — от простуды, но всё оказалось гораздо серьёзнее. Да, во время бега я много об этом думал. И теперь сам обязательно пройду онкоскрининг. Считаю, что это действительно необходимо. Многие даже не догадываются, что, сделав это, почувствуют себя гораздо спокойнее — ведь будешь знать, что происходит с твоим здоровьем», — рассказал Бусулис журналу Kas Jauns, добавив: «Забег я посвятил и дню рождения мамы, который был 18 октября. Поэтому это был не день скорби, а настоящий праздник. Погода радовала, светило солнце — всё было чудесно!»
Главным для Интарса было пробежать всю дистанцию, а не пройти пешком, и это ему удалось: «Мой тренер Анита Силиня специально подготовила тренировочную программу и график забега, которому я следовал. На последних километрах сил уже почти не осталось, но до 32-го километра всё шло очень хорошо!»
Интарс Бусулис признаётся, что последние километры дались нелегко, но помогла поддержка близких: «До старта я думал, что мне вообще не нужен никакой поддержки, поэтому и решил бежать один. Но она оказалась действительно важной и придала сил. Когда любимая жена встречает с апельсинами, а младший сын присоединяется с флагом, когда подбадривает отец, поддерживает брат с семьёй — это невероятно трогательно. Марафон закончился за пару сотен метров до Талсинской церкви, но я понял, что не могу остановиться — надо добежать до конца. Потому что увидел, что у церкви меня ждёт целая толпа! Я вовсе не ожидал, что кто-то придёт, но прямая трансляция забега сделала своё дело. Люди заметили мой марафон в соцсетях, и уже у знака “Талси” меня встречали — сигналили из машин, ехали колонной, стояли вдоль дороги и подбадривали… Финал был очень эмоциональным».
Интарс бежал из Мерсрагса в Талси и теперь смеётся, что немного ошибся с маршрутом: «Изначально хотел бежать из Рои в Талси, ведь мама училась в Лубе и похоронена на Лубском кладбище. Но участок дороги от Валдемарпилса до Руде ремонтируется, поэтому я стартовал из Мерсрагса. Это была моя ошибка, потому что дорога от Упесгривы до Вандзене всё время шла в гору — именно это “убило” меня на последних шести километрах. Но ничего — это тоже было испытание! Да я и не хотел, чтобы было легко. Всё, что нужно для забега — воду, энергетические батончики — нёс сам на своих плечах. Это был мой крест, который нужно было пронести самому…» — с гордостью говорит Интарс Бусулис о своём первом марафоне.