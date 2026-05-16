Топливо дорожает, но права остаются: что меняется для авиапассажиров в ЕС

"Авиакомпании могут быть освобождены от обязанности выплачивать компенсацию только в том случае, если они смогут доказать, что отмена рейса произошла из-за чрезвычайных обстоятельств, таких как нехватка топлива", - пояснили в Генеральном директорате ЕС по вопросам мобильности и транспорта. При этом высокие цены на авиационное топливо не считаются чрезвычайным обстоятельством, поскольку они "вполне предсказуемы", но авиакомпании имеют право перекладывать эти расходы на потребителей, повышая цены на авиабилеты. Следует отметить, что отмены рейсов в Европе до сих пор были напрямую связаны с ценами на авиационное топливо, а не с его нехваткой.