"Я богатый, заплачу штраф": туриста, который обидел редкого тюленя на Гавайях, быстро настигла карма
Турист, бросивший огромный камень в голову редкому тюленю на Гавайях и заявивший очевидцам, что способен оплатить штраф, столкнулся с быстрым возмездием — спустя несколько дней его арестовали федеральные агенты США.
На Гавайях арестовали туриста, которого сняли на видео во время агрессии против редкого гавайского тюленя-монаха — одного из самых исчезающих морских млекопитающих в мире.
38-летний Игорь Литвинчук из города Ковингтон, штат Вашингтон, обвиняется в преследовании и попытке причинения вреда охраняемому животному. По данным прокуратуры США на Гавайях, мужчина бросил большой камень прямо в голову тюленя по кличке Лани.
Инцидент произошел 5 мая на острове Мауи. Очевидцы рассказали, что Лани находилась у берега и играла с плавающим бревном, когда мужчина начал следить за ее движениями вдоль воды. Затем, как утверждают следователи, Литвинчук поднял крупный камень размером примерно с кокос и бросил его прямо в животное. Камень едва не попал тюленю в нос. Испуганная Лани резко вынырнула из воды, а после инцидента долгое время почти не двигалась, что вызвало серьезные опасения за ее состояние.
NEW: Tourist who threw a rock at a seal in Hawaii because he was "rich" enough to pay any fines has been arrested by federal agents.— Collin Rugg (@CollinRugg) May 14, 2026
Igor Mykhaylovych Lytvynchuk, 38, was arrested for throwing a massive rock at Lani the seal.
Lytvynchuk was beaten by locals after throwing the… pic.twitter.com/ZnSvN5fhRg
Происходящее сняли на видео отдыхающие. По словам 18-летней свидетельницы Кейли Шнитцер, очевидцы сразу начали возмущаться действиями мужчины и сообщили о случившемся в полицию. «Он бросил камень прямо в голову тюленя», — рассказала девушка местным СМИ.
Когда свидетели заявили, что вызвали правоохранителей, мужчина, по их словам, ответил: «Я достаточно богат, чтобы оплатить штрафы», после чего ушел.
Однако последствия наступили быстро. По слухам, сперва туриста нашли и побили местные жители, однако официально эта информация не подтверждена. А уже 13 мая агенты Национального управления океанических и атмосферных исследований США задержали Литвинчука недалеко от Сиэтла. Ему предъявлены обвинения по двум федеральным законам — Закону об исчезающих видах и Закону о защите морских млекопитающих.
За каждое из обвинений мужчине грозит до одного года тюрьмы. Кроме того, он может получить штраф до 50 тысяч долларов по одному закону и до 20 тысяч долларов по другому.
На первом судебном заседании в Сиэтле суд отпустил Литвинчука под обязательство о явке, однако обязал его сдать паспорт. Следующее заседание должно состояться 27 мая в Гонолулу. Прокурор США Кен Соренсон заявил, что власти намерены жестко реагировать на любые попытки причинить вред охраняемым животным.
«Уникальная дикая природа Гавайских островов — это символ исключительного биоразнообразия Гавайев. Мы привержены защите уязвимых видов, особенно исчезающих гавайских тюленей-монахов, таких как Лани», — подчеркнул он. Гавайский тюлень-монах считается одним из самых редких морских млекопитающих на планете и находится под федеральной защитой США.