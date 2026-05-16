Работа по выходным стала нормой в Европе. Много ли трудятся латвийцы?
Сотни тысяч людей по всей Европе трудятся по выходным. Согласно последним данным Евростата более чем каждый пятый работник в Европе — 21,3 % — регулярно выходят на работу по субботам и воскресеньям. В Латвии, как показывает исследование, желающих трудиться в эти дни немного.
Как сообщает Euronews, в Греции 41% наемных работников и самозанятых трудятся по выходным. Этот показатель снижается до 33% в Боснии и Герцеговине и до 32% на Мальте, Кипре и в Северной Македонии.
Иная картина наблюдается на севере и востоке Европы. В Литве только 4% работников выполняют свои функции по выходным, в Венгрии — 7%, а в Польше — 7,5%. В Латвии - 16,5%.
У владельцев бизнеса, что неудивительно, в целом выходных меньше, чем у подчиненных. 46% руководителей вынуждены работать по выходным, в то время как среди сотрудников таких 18,5%.
Если говорить только о наемных работниках, то Греция, Кипр и Северная Македония по-прежнему занимают первые места с показателем выше 30 %, за ними следуют Швейцария и Мальта с показателем чуть ниже - 29 %.
Если говорить о самозанятых/работодателях, то Греция снова демонстрирует самый высокий показатель - 75 %. Картина немного меняется в нижней части рейтинга, которую занимают Бельгия (66 %) и Франция (60 %).
Частая работа по выходным не обязательно означает большую занятость в целом. Однако в случае с Грецией эти цифры согласуются с другими данными Евростата, согласно которым греки обычно работают больше часов, чем кто-либо другой в ЕС.
Рабочие смены также во многом зависят от сферы деятельности. Например, почти половина всех работников сферы обслуживания и продаж (47,6%) регулярно работают по выходным, как и работники сельского, лесного и рыбного хозяйства (47,2%).
Это также является нормой для многих людей так называемых "вспомогательных профессий" (25,7 %). Речь идет о рутинной физической работе, которая часто требует значительных усилий.
