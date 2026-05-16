В России изучили, как живут пенсионеры в Латвии, Литве и Эстонии. Выводы оказались неожиданными
Пенсии в странах Балтики — тема, вызывающая много споров. Одни считают, что местные пенсионеры живут вполне обеспеченно, другие уверены, что их выплаты близки к нищете. Реальность, как обычно, находится где-то посередине. Так пишет российское издание "Пруфы", погрузившееся в эту тему.
Как сообщает издание, средние пенсии в странах Балтии сегодня составляют около 616 евро в Латвии, 750 евро в Литве и 860 евро в Эстонии. При этом во всех трех странах немало пожилых людей получают лишь 200–300 евро. Причины разные: недостаточный подтвержденный стаж, работа без официальных социальных взносов или долгие периоды безработицы. Такая проблема характерна не только для бывшего СССР, но и для многих других стран.
"На фоне Германии или Швеции балтийские пенсии выглядят скромно, а по сравнению со Скандинавией — очень низкими. Однако большинство пенсионеров в Латвии, Литве и Эстонии не платят аренду жилья, поскольку владеют собственными квартирами, часто приватизированными еще после распада СССР", - указывают российские журналисты.
"Именно наличие собственного жилья во многом удерживает пожилых людей от бедности. Ведь аренда квартиры в Риге, Вильнюсе или Таллине обходится в 500–800 евро в месяц — практически на уровне средней пенсии".
При этом собственное жилье не всегда можно считать полноценным капиталом. Многие квартиры находятся в старых панельных домах с высокими коммунальными платежами и требуют ремонта. Зимой счета за отопление могут достигать 200–300 евро в месяц, что становится серьезной нагрузкой для пенсионеров.
Государства Балтии пытаются смягчить ситуацию через систему социальных пособий. В Латвии, например, в 2026 году были увеличены коэффициенты жилищных пособий, благодаря чему государство компенсирует часть расходов на отопление и коммунальные услуги. Средний размер таких выплат вырос примерно до 205 евро в месяц. Кроме того, малоимущие пенсионеры могут получать налоговые скидки, помощь с оплатой электричества и продуктовые наборы.
"Часто говорится о том, что прибалтийские пенсионеры платят подоходный налог. Формально это так, однако на практике большинство пожилых людей налог не платят. В Латвии необлагаемый минимум для пенсионеров с 2025 года составляет 1000 евро в месяц, а значит примерно 93% пенсионеров освобождены от подоходного налога. В Эстонии и Литве действуют похожие механизмы", - отмечает издание.
Еще одна особенность стран Балтии — большое число работающих пенсионеров. В Латвии после выхода на пенсию продолжают работать около 44% пожилых людей — это один из самых высоких показателей в Европе. Кто-то вынужден подрабатывать из-за низких выплат, а кто-то просто не хочет терять активность и социальные связи. Государства это поощряют: работающим пенсионерам пересчитывают пенсии и предоставляют дополнительные налоговые льготы.
"Немаловажную роль играет и поддержка детей, многие из которых уехали работать в Великобританию, Ирландию или Германию. Хотя семьи часто живут далеко друг от друга, дети нередко помогают родителям деньгами, оплачивая коммунальные счета или лекарства", - отмечается еще одна особенность стран Балтии.
"Прибалтийские пенсионеры заметно отличаются от многих европейских пожилых людей еще и своим отношением к жизни. Они пережили распад СССР, кризисы 1990-х годов и тяжелые экономические реформы, поэтому привыкли рассчитывать прежде всего на себя. Для многих из них сегодняшняя ситуация воспринимается как более стабильная и предсказуемая, чем 20–30 лет назад. Именно поэтому они чаще сравнивают нынешнюю жизнь не с Германией или Швецией, а со своим собственным прошлым", - подводят итог журналисты.
