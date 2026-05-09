Латвийские работодатели отвергли директиву ЕС, от которой уже отказался ряд стран
Совет Конфедерации работодателей Латвии (Latvijas Darba devēju konfederācija - LDDK) утвердил позицию организации по внедрению в Латвии директивы ЕС о равной оплате труда. По мнению работодателей, от директивы больше вреда, чем пользы.
Латвия не готова
Оценив подготовленный на основе директивы Министерством благосостояния законопроект «Закон о прозрачности оплаты труда», LDDK решила его не согласовывать и призывает правительство незамедлительно проинформировать Европейскую комиссию о том, что Латвия не готова полноценно внедрить требования Директивы в установленные сроки.
По мнению LDDK, цель Директивы — сокращение необоснованных различий в оплате труда — заслуживает поддержки, однако нынешняя модель внедрения создает несоразмерную административную, юридическую и финансовую нагрузку, влияние которой на предпринимательскую деятельность, рынок труда и государственный бюджет полноценно не оценено.
Существенные риски
Работодателям придется внедрять новые системы учета и аналитики данных, адаптировать IT-решения и регулярно собирать подробную информацию о зарплатах. При этом отсутствует ясность, в каком объеме должны будут предоставляться данные, как на практике обеспечить их анонимизацию и как предотвратить риски идентификации других работников. В LDDK указывают, что недопустимо вводить столь масштабное регулирование фактически менее чем за четыре месяца. Решения законопроекта были впервые представлены социальным партнерам только во второй половине февраля, а часть требований должна применяться уже с 7 июня 2026 года.
Отдельные существенные риски усматриваются в регулировании индивидуальных запросов информации и оценке различий в оплате труда. Неясно, как на практике будет определяться «труд равной ценности», применяться 5-процентный порог различий в оплате труда и оцениваться объективные критерии вознаграждения. Кроме того, законопроект существенно повысит уровень юридической неопределенности, а также риски споров и судебных разбирательств в трудовых отношениях. Компании все чаще будут вынуждены принимать решения по оплате труда не исходя из рыночной ситуации и конкуренции за таланты, а руководствуясь соображениями юридических рисков.
Особенно проблематично то, что действие Директивы распространяется не только на основную зарплату, но практически на любые блага, которые работник получает от работодателя. Это может затронуть предоставляемое работодателями жилье для педагогов и медиков в регионах, компенсации транспортных расходов и другие механизмы привлечения специалистов.
"Важно подчеркнуть, что такой подход существенно ограничит возможности работодателей гибко реагировать на ситуацию на рынке труда и конкурировать за квалифицированную рабочую силу в условиях, когда в ряде отраслей уже сейчас наблюдается критическая нехватка специалистов", - отмечают латвийские работодатели.
Что будет в госсекторе?
Кроме того, по существу не оценено влияние на государственный сектор и бюджет. Требования Директивы будут распространяться также на государственные и муниципальные учреждения как работодателей, создавая дополнительные расходы на адаптацию административных систем, учет данных, оценку должностей и возможный пересмотр оплаты труда. В публичном секторе уже сейчас существует регулирование, предусматривающее существенные различия в оплате труда для лиц с сопоставимым объемом ответственности, в том числе в правлениях государственных компаний, что явно противоречит заявленной цели законопроекта — обеспечению равной оплаты за труд равной ценности.
В LDDK отмечают, что и другие государства — члены Европейского союза, в том числе Эстония, публично признали недостаточную готовность к полноценному внедрению Директивы в установленные сроки.
LDDK обратилась к премьер-министру Эвике Силине, министру экономики Виктору Валайнису, фракциям Сейма, еврокомиссару Валдису Домбровскису и Союзу самоуправлений Латвии с призывом незамедлительно начать координированные действия и проинформировать Европейскую комиссию о недостаточной готовности Латвии к полноценному внедрению Директивы в установленные сроки.
