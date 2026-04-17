Эстония отказалась принимать сомнительную директиву ЕС, которую в Латвии готовы внедрить уже в июне
Эстонский министр экономики и промышленности Эркки Кельдо предложил Европейской комиссии отложить вступление в силу директивы о прозрачности заработной платы на два года, чтобы избавить предпринимателей от излишней бюрократии. Пока же, как сообщает Postimees, Эстония объявила о том, что приостанавливает внедрение директивы.
Совет Европейского союза принял директиву о прозрачности заработной платы 24 апреля 2023 года. Цель директивы - достичь ситуации, когда женщины и мужчины получают равную плату за равный труд. Требования директивы страны ЕС должны внедрить к 7 июня этого года.
В Латвии Министерство благосостояния уже разработало соответствующий законопроект, который еще должен одобрить Сейм. Никаких возражений против директивы латвийские власти пока не высказывали.
Однако в Эстонии в этом европейском законе видят больше вреда, чем пользы.
"Мы полностью поддерживаем основную цель директивы по сокращению гендерной дискриминации и разрыва в оплате труда. Однако мы хотим найти баланс, при котором мы достигнем равенства, не удушая наши предприятия дополнительной отчетностью», - сказал эстонский министр.
По его словам, пауза во внедрении директивы направлена непосредственно против чрезмерной бюрократии: «Мы не одиноки в этой проблеме. Например, Швеция также выбрала схожий с Эстонией путь и предложила пересмотреть и отложить директиву. Они также приостановили продвижение законодательных изменений».
В своих предложениях Европейской комиссии в качестве основных изменений министр выделил защиту малых предприятий, сокращение показателей отчетности и упрощение понятий, создающих дополнительные проблемы.
«Новый состав Европейской комиссии, как и Эстония, поставил одной из своих целей борьбу с излишней бюрократией и повышение конкурентоспособности европейских предприятий. Изменение директивы - это подходящий момент, чтобы притормозить бюрократию и продемонстрировать принципиальные изменения», - сказал Кельдо.
