У железнодорожных переездов возможны задержки: по Латвии начали перемещать технику НАТО
В Латвии в ближайшие дни можно будет заметить перемещение военной техники НАТО и учебные полеты дронов: в рамках учений Spring Warrior союзники отрабатывают быстрое передвижение подразделений по стране.
С сегодняшнего дня и до 10 мая группа Многонационального артиллерийского батальона Многонациональной бригады НАТО в Латвии будет перевозить военную технику по железной дороге из Гаркалне в Ропажском крае в Залюми в Аугшдаугавском крае.
Перемещение пройдет в рамках учений Spring Warrior, во время которых военнослужащие и военная техника Многонациональной бригады НАТО в Латвии будут размещены в разных регионах страны. Цель — совершенствовать способность подразделений выполнять тактические задачи и укреплять оперативную мобильность.
Во время учений союзники будут отрабатывать возможности быстрого перемещения подразделений по территории Латвии, укрепляя коллективную оборону НАТО и совместимость союзников.
Во время погрузки и разгрузки техники и артиллерии возможны кратковременные ограничения движения и задержки транспорта вблизи железнодорожных переездов и подъездных дорог.
Во время учений дроны будут использоваться в разных регионах Латвии, чтобы совершенствовать способность подразделений выполнять тактические задачи, обеспечивать оперативную мобильность и укреплять совместимость союзников.
Беспилотники можно будет наблюдать на территориях государственных лесов в окрестностях Даугавпилса, Гулбене, Екабпилса, Лузнавы и Резекне, а также в окрестностях Алуксне, Мадоны, Прейли, Вараклян, Ливаны и Даугавпилса, на военных полигонах и учебных территориях, в том числе в Адажи, Лачусилсе и Межа Мацкевичи.
В учениях будут использоваться главным образом FPV-дроны малого и среднего радиуса действия. Все беспилотные летательные аппараты, задействованные в учениях, не вооружены, а их использование в воздушном пространстве Латвии согласовано с ответственными государственными учреждениями.
Национальные вооруженные силы (НВС) способны идентифицировать все беспилотники, используемые латвийскими и союзными вооруженными силами в рамках учений. Их полеты контролируются и координируются.
НВС призывают жителей с пониманием относиться к возможным кратковременным неудобствам, которые могут возникнуть из-за активности беспилотников, а также сообщать ответственным службам о подозрительной активности дронов.