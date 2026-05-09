Этой весной в латвийской энергетике наметился перелом, который может существенно повлиять на счета за электричество
Как сообщает латвийское Министерство климата и энергетики, средняя цена электроэнергии в апреле составила 57,45 евро за мегаватт-час, что на 23% меньше, чем в марте. Снижение в основном было обусловлено более высокой доступностью гидроресурсов и стремительным ростом выработки солнечной энергии, которая в середине дня нередко опускала цены до минимального уровня.
Самая высокая цена была зафиксирована 16 апреля — 123,47 евро за мегаватт-час, а самая низкая — 26 апреля, когда она составила 6,42 евро за мегаватт-час. В апреле в Латвии было зафиксировано 84 торговых интервала с отрицательными ценами на электроэнергию — это резкий рост на 367% по сравнению с мартом.
Как указывает министерство, апрель существенно укрепил роль солнечной энергии в энергетическом балансе Латвии, сократив необходимость использования ископаемого топлива, особенно природного газа, при производстве электроэнергии.
Весной 2026 года к сети были подключены несколько новых крупных солнечных парков, в том числе проекты компании Sunly, которые в общей сложности обеспечивают мощность 225 МВт и составляют примерно четверть общего объема крупных солнечных проектов в Латвии. Эти парки расположены в разных регионах: 81 МВт в районе Баркавы Мадонского края, 54 МВт возле Матиши Валмиерского края и 90 МВт в волости Дагда Краславского края.
Рост солнечной энергетики продолжил стремительное увеличение, начавшееся еще в марте (+462% по сравнению с февралем, когда выработка достигла 153,8 ГВт/ч), и в апреле она стала одним из доминирующих источников электроэнергии в светлое время суток, произведя в общей сложности 220,2 ГВт/ч. Из-за высокой выработки в солнечные дни, особенно по выходным, биржевая цена электроэнергии в середине дня нередко опускалась до нуля или даже становилась отрицательной. Это одновременно увеличило покрытие собственного потребления для домохозяйств с солнечными панелями, и во многих случаях апрель стал первым месяцем года, когда произведенная энергия полностью покрывала или превышала потребление.
Одновременно значительно выросла и выработка ветровой энергии — в апреле она почти удвоилась, увеличившись с 14,4 ГВт/ч в марте до 28 ГВт/ч, что еще больше укрепило доминирование возобновляемых ресурсов в производстве электроэнергии.
Тем не менее, как ранее писал Otkrito.lv, электроэнергия в Латвии продолжает оставаться одной из самых дорогих во всем ЕС.