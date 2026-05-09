Этой весной в латвийской энергетике наметился перелом, который может существенно повлиять на счета за электричество

Рост солнечной энергетики продолжил стремительное увеличение, начавшееся еще в марте (+462% по сравнению с февралем, когда выработка достигла 153,8 ГВт/ч), и в апреле она стала одним из доминирующих источников электроэнергии в светлое время суток, произведя в общей сложности 220,2 ГВт/ч. Из-за высокой выработки в солнечные дни, особенно по выходным, биржевая цена электроэнергии в середине дня нередко опускалась до нуля или даже становилась отрицательной. Это одновременно увеличило покрытие собственного потребления для домохозяйств с солнечными панелями, и во многих случаях апрель стал первым месяцем года, когда произведенная энергия полностью покрывала или превышала потребление.