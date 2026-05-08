Электроэнергия в Латвии продолжает оставаться одной из самых дорогих во всем ЕС
Во второй половине 2025 года средние цены на электроэнергию для домашних хозяйств в Европейском союзе в целом оставались стабильными, лишь немного увеличившись — до 28,96 евро за 100 кВт·ч по сравнению с 28,79 евро в первой половине года. При этом уровень цен по-прежнему остается значительно выше показателей, существовавших до энергетического кризиса 2022 года. Об этом информирует Eurostat.
Небольшой рост в 2025 году был обусловлен повышением налогов и сборов, которые увеличились как в абсолютном выражении — до 0,0837 евро за кВт·ч по сравнению с 0,0804 евро в первой половине 2025 года, — так и в доле конечного счета: с 27,9% до 28,9%. В результате небольшое снижение цен на электроэнергию до налогообложения было полностью перекрыто более высокими налогами, что привело к умеренному росту итоговых тарифов для потребителей.
Между странами ЕС наблюдались значительные различия в стоимости электроэнергии для домашних хозяйств. Самые высокие цены были зафиксированы в Ирландии — 40,42 евро за 100 кВт·ч. Далее следуют Германия — 38,69 евро и Бельгия — 34,99 евро.
Самые низкие цены зарегистрированы в Венгрии — 10,82 евро за 100 кВт·ч, на Мальте — 12,82 евро и в Болгарии — 13,55 евро.
Во второй половине 2025 года тарифы на электроэнергию для домашних хозяйств резко выросли в Румынии — на 58,6% по сравнению со второй половиной 2024 года, в Австрии — на 34,3%, а в Ирландии — на 32,7%. В то же время на Кипре цены снизились на 14,7%, во Франции — на 12,5%, а в Дании — на 11,9%.
Если учитывать стандарт покупательной способности (PPS), самые высокие цены на электроэнергию для домашних хозяйств были в Румынии — 49,52 за 100 кВт·ч, Чехии — 38,65 и Польше — 37,15.
Самые низкие цены по PPS были зафиксированы на Мальте — 14,09, в Венгрии — 15,10 и Финляндии — 18,77.
Латвия по дороговизне электричества опережает многие богатые страны ЕС - 31,82 за 100 кВт·ч. А также как обычно Литву и Эстонию - 25,02 и 29,19 соответственно.
