Электроэнергия в Латвии продолжает оставаться одной из самых дорогих во всем ЕС

Во второй половине 2025 года тарифы на электроэнергию для домашних хозяйств резко выросли в Румынии — на 58,6% по сравнению со второй половиной 2024 года, в Австрии — на 34,3%, а в Ирландии — на 32,7%. В то же время на Кипре цены снизились на 14,7%, во Франции — на 12,5%, а в Дании — на 11,9%.