Энергетики обрадовали латвийских потребителей, раскрыв, что будет с электроэнергией в мае
Апрель для потребителей электроэнергии в Латвии оказался благоприятным — цены по сравнению с мартом существенно снизились. Сколько будем платить в мае?
Такого не было пять лет
Как сообщает энергетическая компания Enefit, средняя цена электроэнергии в апреле снизилась до 5,7 цента за киловатт-час, что примерно на 24% меньше, чем в марте, и более чем на четверть дешевле, чем в апреле прошлого года. Такой низкий уровень цен в этом месяце в последний раз фиксировался в 2021 году, когда средняя биржевая цена составляла 4,4 цента за киловатт-час.
Наблюдавшееся в апреле снижение цен закономерно, поскольку спрос на отопление продолжал сокращаться, тогда как производство солнечной и ветровой энергии в регионе существенно выросло, вытеснив с рынка более дорогие ископаемые ресурсы. Особенно ярко это подтверждают данные по ископаемой энергетике: если в январе и феврале в Балтии таким способом производилось почти 1000 ГВт·ч в месяц, то в апреле этот объем сократился всего до 120,5 ГВт·ч. Дополнительную поддержку также оказал активный сезон гидроэнергетики в Латвии.
Чего ждать дальше?
Цены на электроэнергию в течение года остаются волатильными — зимой отопительный сезон подталкивает цены вверх, тогда как летом большой объем производства может даже превысить внутреннее потребление, создавая избыток энергии для экспорта и способствуя снижению цен. Весна и осень обычно являются наиболее стабильными периодами.
Ожидается, что в мае рыночные тенденции останутся похожими на апрельские, однако влияние гидроэнергетики постепенно будет уменьшаться.
"Поскольку в регионе по-прежнему не хватает гибких мощностей, например аккумуляторных хранилищ, сезонные различия сохранятся, однако новые солнечные мощности этим летом могут позволить достичь или даже превысить прошлогодний низкий уровень цен", — комментируют эксперты Enefit.
