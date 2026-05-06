Энергетики обрадовали латвийских потребителей, раскрыв, что будет с электроэнергией в мае

Как сообщает энергетическая компания Enefit, средняя цена электроэнергии в апреле снизилась до 5,7 цента за киловатт-час, что примерно на 24% меньше, чем в марте, и более чем на четверть дешевле, чем в апреле прошлого года. Такой низкий уровень цен в этом месяце в последний раз фиксировался в 2021 году, когда средняя биржевая цена составляла 4,4 цента за киловатт-час.