Эстонцам, которые живут рядом с будущей атомной электростанцией, сделали необычное предложение
В Эстонии продолжается рассмотрение законопроекта о ядерной энергетике, который предусматривает создание комплексной правовой базы для строительства атомной электростанции. В частности, законопроект предполагает выплату компенсаций людям, которым повезет жить рядом с АЭС.
Согласно предложению, часть дохода от производства электроэнергии будет направляться местному самоуправлению, на территории которого разместят станцию. Кроме того, предусмотрено, что долю этой компенсации будут получать и жители, проживающие в непосредственной близости от объекта.
Речь идет о выплате в размере 0,5% от стоимости произведенной электроэнергии. Сумма будет зависеть от биржевой цены на электричество и, соответственно, может меняться из года в год.
По предварительным расчетам, основанным на прошлогодних объемах производства, при условии, что право на компенсацию распространяется на жителей в радиусе до двух километров от станции и, условно, это сто домов, то распределение может выглядеть следующим образом: порядка одного миллиона евро в год будет поступать в бюджет местного самоуправления, а около 10 000 евро приходиться на одно домохозяйство. Предполагается, что выплаты будут поступать сначала в местный бюджет, после чего 50% этой суммы самоуправление будет распределять между жителями соответствующей территории.
Во сколько обойдется подготовка и строительство атомной электростанции, точно пока неизвестно. Предположительно, речь идет о 350 миллионах евро. Расходы государства составят 19 миллионов евро и будут в основном связаны с рабочей силой.