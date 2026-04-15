Greenpeace: защитный купол Чернобыльской АЭС может обрушиться, и в этом виновата Россия
После удара беспилотника по Чернобыльской АЭС эксперты заговорили о риске новой аварии. Поврежден защитный саркофаг, а последствия могут оказаться гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд.
Организация Greenpeace предупредила о риске серьезной аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Проблема связана с возможным разрушением защитного купола.
Старший ядерный специалист Greenpeace Украина Шон Берни в своем отчете написал о том, что без срочного ремонта саркофага есть риск его обвала. "Удар российского дрона повысил риск обвала саркофага еще до безопасного демонтажа. Наш месседж прост: это преступление должно быть наказано, включая максимальные санкции против "Росатома", - отметил Берни.
Уникальные исторические кадры - Чернобыль в разные годы
В ночь на 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС прогремел взрыв, разрушивший четвертый энергоблок. На место трагедии сразу же ...
Считается, что причиной стали повреждения новой безопасной конструкции после атаки российского беспилотника 14 февраля 2025 года, что осложнило демонтаж старой конструкции. «Российский беспилотник с мощной боевой частью попал в щит, который защищает мир от радиации в разрушенном четвертом реакторе Чернобыльской атомной электростанции», — заявил тогда Владимир Зеленский.
В результате удара дрона щит был поврежден и начался пожар, который был потушен, указал президент. «Единственная страна в мире, которая атакует такие объекты, оккупирует атомные электростанции и ведет войну, не считаясь с последствиями, — это современная Россия», — добавил Зеленский.
В прошлом месяце министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро оценил, что на ремонт купола потребуется почти 500 млн евро. «Сегодня вечером мы представили первую финансовую оценку ущерба, нанесенного этим дроном, которая составляет около 500 млн евро», — сказал Барро после председательствования на встрече министров иностранных дел G7 в марте.
По данным Greenpeace, несмотря на проведённые ремонтные работы, защитный купол до сих пор полностью не восстановлен. В организации предупреждают, что это повышает риск выброса радиации, особенно в случае обрушения внутренней конструкции. «Это было бы катастрофой, потому что внутри саркофага находятся четыре тонны пыли — высокорадиоактивной пыли, топливные таблетки, огромные объёмы радиоактивных материалов», — заявил Шон Берни.
Российские силы заняли Чернобыльскую АЭС в первый день полномасштабного вторжения — 24 февраля. После вторжения России в Украину российские военные передвигались по наиболее сильно зараженной радиацией территории без каких-либо средств защиты. Агентство ядерной энергетики Украины и Министерство внутренних дел 25 февраля 2022 года сообщили, что зафиксировали повышенный уровень радиации на территории заброшенной Чернобыльской атомной электростанции, захваченной российскими силами.
Тогдашний министр энергетики Украины Герман Галущенко признал, что российские военные проявили поразительную неграмотность — они голыми руками брали зараженную радиацией почву, насыпали радиоактивный песок в мешки для строительства укреплений и вдыхали поднятую ими радиоактивную пыль. «После месяца такого облучения у них осталось не более года жизни», — отметил Галущенко. «Каждый российский солдат, живой или мертвый, увезет домой частичку Чернобыля», — отметил министр.
Фотографии, сделанные в Чернобыле с 1986 по 1992 годы
Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года — разрушение реактора четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной около города Припять ...
26 апреля 1986 года четвертый реактор Чернобыльской АЭС после неудачного эксперимента взорвался, выбросив в воздух огромное облако радиоактивного загрязнения, которое ветры разнесли по значительной части Европы. Особенно сильно пострадали Украина, Беларусь и Россия. В 2016 году в Украине был построен огромный стальной щит над остатками Чернобыльской атомной электростанции, чтобы на десятилетия вперед защититься от дальнейших утечек радиоактивных веществ.