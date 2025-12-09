Синие собаки Чернобыля - результат радиоактивных мутаций или что-то другое?

На фотографиях, сделанных в начале этого года, было видно несколько собак с ярко-синей шерстью, бродящих по месту катастрофы 1986 года в Украине. Снимки вызвали широкие обсуждения и спекуляции в интернете, включая теории о воздействии радиации и мутациях. Однако научный советник организации, которая заботится об этих бездомных животных, указывает, что такие идеи "весьма далеки от истины”, сообщает FoxNews.