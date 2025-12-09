Синие собаки Чернобыля - результат радиоактивных мутаций или что-то другое?
Загадочные синие собаки, замеченные в Чернобыльской зоне, вызвали бурные спекуляции о радиации и мутациях. Однако ученые уверены: у необычного цвета шерсти есть банальное объяснение.
На фотографиях, сделанных в начале этого года, было видно несколько собак с ярко-синей шерстью, бродящих по месту катастрофы 1986 года в Украине. Снимки вызвали широкие обсуждения и спекуляции в интернете, включая теории о воздействии радиации и мутациях. Однако научный советник организации, которая заботится об этих бездомных животных, указывает, что такие идеи "весьма далеки от истины”, сообщает FoxNews.
“Синяя краска, скорее всего, появилась из-за перевернувшегося передвижного туалета, в котором собаки валялись в испражнениях — как собакам это часто свойственно”, - сказал представитель Университета Южной Каролины Тимоти Мусо, чьи слова цитируются на странице “Dogs of Chernobyl” в Facebook.
“Синий оттенок был просто признаком антисанитарного поведения собаки!” — сказал Мусо. “Как знает любой хозяин собаки, большинство собак едят почти все, включая фекалии!”
Несмотря на спекуляции в соцсетях, синяя шерсть собак “не отражает никакой мутации или эволюционной адаптации к радиации”, - добавил он.
“Dogs of Chernobyl”, программа, которая заботится примерно о 700 собаках в чернобыльской запретной зоне и связана с некоммерческой организацией Clean Futures Fund (CFF), впервые опубликовала фотографии собак с синим оттенком в октябре. Тогда группе не удалось поймать животных, чтобы выяснить источник их необычного цвета. “Мы не уверены, что именно происходит... Мы не знаем причину и пытаемся поймать собак, чтобы выяснить”, — писали в Instagram представители “Dogs of Chernobyl”.
После взрыва Чернобыльской АЭС многие собаки были брошены, так как более 120 тысяч человек были вынуждены немедленно покинуть территорию.