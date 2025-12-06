Саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил основные функции безопасности

Способность саркофага удерживать возможные выбросы радиации потеряна. При этом несущие элементы и системы мониторинга не получили серьезных повреждений. «На крыше был проведен ограниченный временный ремонт, но своевременная и комплексная реставрация по-прежнему имеет решающее значение для предотвращения дальнейшего разрушения», — сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.