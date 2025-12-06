Саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил основные функции безопасности
Саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил свои основные функции безопасности, в том числе способность удерживать радиоактивные вещества, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
Агентство заявило о недавно проведенной инспекции укрытия, а также завершении ремонта повреждений, вызванных ударом беспилотника в феврале.
Способность саркофага удерживать возможные выбросы радиации потеряна. При этом несущие элементы и системы мониторинга не получили серьезных повреждений. «На крыше был проведен ограниченный временный ремонт, но своевременная и комплексная реставрация по-прежнему имеет решающее значение для предотвращения дальнейшего разрушения», — сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Фотографии, сделанные в Чернобыле с 1986 по 1992 годы
Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года — разрушение реактора четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной около города Припять ...
В 2026 году на Чернобыльской АЭС будет проведен дополнительный ремонт для восстановления защитной функции оболочки реактора, что позволит провести полное восстановление после окончания войны, добавляет МАГАТЭ.
Об ударе беспилотника по Чернобыльской АЭС власти Украины сообщали 14 февраля. В Киеве утверждали, что атаку произвела Россия. Москва все обвинения отвергала.