День памяти о трагедии в Чернобыле: 39 лет со дня одной из крупнейших техногенных катастроф в истории

Точное число жертв аварии установить не удалось, поскольку многие люди умирали спустя годы. По примерным расчетам, от аварии на ЧАЭС умерло около 4000 человек. 30 сотрудников АЭС умерло в первые дни и недели аварии, еще сотни тысяч людей умерли в следующие несколько лет от онкологических заболеваний и лучевой болезни.