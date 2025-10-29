ВИДЕО: в Чернобыле замечены собаки с голубой шерстью и иммунитетом к радиации
В Чернобыльской зоне — новое загадочное явление: среди потомков собак, оставшихся после катастрофы 1986 года, появились животные с голубой шерстью. Активные, здоровые и явно хорошо приспособленные к жизни в радиоактивной среде, они ставят в тупик и волонтеров, и ученых.
В закрытой зоне Чернобыля впервые были замечены собаки с голубой шерстью. Эти животные очень активны, выглядят здоровыми и подвижными. Причина такой необычной окраски пока неизвестна, что привлекает внимание как волонтеров, так и ученых, которые пытаются выяснить, связано ли это с воздействием химических веществ, радиацией или возможной мутацией.
Британский таблоид Daily Mail сообщает, что волонтерская организация Dogs of Chernobyl, которая заботится о полудиких животных в закрытой зоне, заметила собак с голубой шерстью. «На прошлой неделе они не были голубыми. Мы не знаем причину и стараемся их отловить, чтобы выяснить, что происходит», — сказали волонтеры, добавив, что в настоящее время рассматривается возможность того, что собаки могли попасть в контакт с химическими веществами.
Организация отмечает, что, несмотря на необычный цвет, животные «очень активны и здоровы». С 2017 года волонтеры обеспечивают около 700 собак в закрытой зоне регулярным питанием и медицинской помощью.
Эти животные — потомки домашних собак, которых жители оставили во время Чернобыльской катастрофы 1986 года. На протяжении десятилетий они приспособились к жизни в экстремальных условиях.
Ученые отмечают, что животные Чернобыля адаптировались к экстремальной среде: они устойчивы к радиации, тяжелым металлам и загрязнению. Анализы крови 116 собак выявили две генетически отличающиеся популяции, которые выжили в чрезвычайно токсичной среде и продолжают размножаться. Профессор Колумбийского университета Норман Клейман заявил: «Каким-то образом двум небольшим популяциям собак удалось выжить в этой крайне токсичной среде... Мы сделали первые шаги к тому, чтобы понять, как хроническое воздействие множества экологических угроз могло повлиять на эти популяции».
Анализ ДНК выявил почти 400 локусов генома с необычными вариациями и 52 гена, которые, возможно, связаны с воздействием радиации и загрязнением окружающей среды. Эти мутации передаются из поколения в поколение, обеспечивая выживание собак в Чернобыльской зоне. Таким образом, «чернобыльские голубые собаки» — это не просто сенсация, а, возможно, пример уникальной адаптации к экстремальным условиям среды, демонстрирующий, как животные способны приспосабливаться к чрезвычайно неблагоприятной окружающей среде.
Крупнейшая катастрофа в истории ядерной энергетики
26 апреля 1986 года в 1:23 ночи после неудачного эксперимента взорвался четвертый реактор Чернобыльской АЭС. Чернобыльская катастрофа считается крупнейшей в истории ядерной энергетики — как по числу погибших и пострадавших, так и по экономическому ущербу. Она является одной из двух аварий, получивших 7-й уровень по Международной шкале ядерных происшествий (вторая — авария на АЭС «Фукусима-1»).
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в результате катастрофы преждевременно умерло около 170 000 человек.