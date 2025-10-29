ВИДЕО: в Чернобыле замечены собаки с голубой шерстью и иммунитетом к радиации

Британский таблоид Daily Mail сообщает, что волонтерская организация Dogs of Chernobyl, которая заботится о полудиких животных в закрытой зоне, заметила собак с голубой шерстью. «На прошлой неделе они не были голубыми. Мы не знаем причину и стараемся их отловить, чтобы выяснить, что происходит», — сказали волонтеры, добавив, что в настоящее время рассматривается возможность того, что собаки могли попасть в контакт с химическими веществами.