Исследователи публикуют интересное фото из Чернобыльского заповедника
В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике камеры исследователей зафиксировали, как ночью редкие животные — лошади Пржевальского — гуляют в дикой природе. Об этом сообщили сотрудники заповедника и опубликовали сделанный в темноте интересный снимок.
"Даже в темноте жизнь в Чернобыльском заповеднике не останавливается. Для лошадей Пржевальского ночь не преграда, а ещё одна возможность почувствовать свободу в месте, где природа получила шанс возродиться", - говорится в сообщении.
Лошадь Пржевальского — это подвид дикого коня, названный в честь своего первооткрывателя, путешественника Николая Пржевальского. Сейчас это единственный настоящий вид дикого коня, который существует в природе, и единственный представитель подобных животных в дикой фауне Украины, сообщает УНИАН.
"Этих лошадей переселили на территорию зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции в несколько этапов. В 1998–1999 годах было привезено 31 животное. В 2004 году популяцию пополнили ещё 13 прекрасных лошадей из киевского и одесского зоопарков. Однако их выпустили на волю без акклиматизации, и часть пала, не оставив потомства.
Всего в процессе транспортировки и адаптации погиб 21 конь, а основу новой популяции составили 23 животных. Именно от них началось развитие популяции в зоне отчуждения. По состоянию на 2018 год там было уже около 150 лошадей".
Ранее сообщалось, что редкие лошади Пржевальского в Чернобыльском биосферном заповеднике настолько хорошо адаптировались, что даже отдыхают под линиями электропередачи. На опубликованном фото было запечатлено более десятка лошадей, находившихся на лугу возле опоры высоковольтной линии.