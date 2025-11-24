Исследователи публикуют интересное фото из Чернобыльского заповедника

"Этих лошадей переселили на территорию зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции в несколько этапов. В 1998–1999 годах было привезено 31 животное. В 2004 году популяцию пополнили ещё 13 прекрасных лошадей из киевского и одесского зоопарков. Однако их выпустили на волю без акклиматизации, и часть пала, не оставив потомства.