Исследователи публикуют интересное фото из Чернобыльского заповедника
фото: Reuters / Scanpix
Зона отчуждения занимает около 2,6 тысячи квадратных километров в Украине и Беларуси.
В мире

Исследователи публикуют интересное фото из Чернобыльского заповедника

Отдел новостей

Otkrito.lv

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике камеры исследователей зафиксировали, как ночью редкие животные — лошади Пржевальского — гуляют в дикой природе. Об этом сообщили сотрудники заповедника и опубликовали сделанный в темноте интересный снимок.

"Даже в темноте жизнь в Чернобыльском заповеднике не останавливается. Для лошадей Пржевальского ночь не преграда, а ещё одна возможность почувствовать свободу в месте, где природа получила шанс возродиться", - говорится в сообщении.

Лошадь Пржевальского — это подвид дикого коня, названный в честь своего первооткрывателя, путешественника Николая Пржевальского. Сейчас это единственный настоящий вид дикого коня, который существует в природе, и единственный представитель подобных животных в дикой фауне Украины, сообщает УНИАН.

"Этих лошадей переселили на территорию зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции в несколько этапов. В 1998–1999 годах было привезено 31 животное. В 2004 году популяцию пополнили ещё 13 прекрасных лошадей из киевского и одесского зоопарков. Однако их выпустили на волю без акклиматизации, и часть пала, не оставив потомства.

Всего в процессе транспортировки и адаптации погиб 21 конь, а основу новой популяции составили 23 животных. Именно от них началось развитие популяции в зоне отчуждения. По состоянию на 2018 год там было уже около 150 лошадей".

Ранее сообщалось, что редкие лошади Пржевальского в Чернобыльском биосферном заповеднике настолько хорошо адаптировались, что даже отдыхают под линиями электропередачи. На опубликованном фото было запечатлено более десятка лошадей, находившихся на лугу возле опоры высоковольтной линии.

Темы

УкраинаЧернобыль

Другие сейчас читают