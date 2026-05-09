Латвийскую воду из-под крана объявили одной из самых небезопасных в Европе
По данным Индекса экологической эффективности, 19 из 20 стран мира с наилучшими санитарными условиями и питьевой водой - европейские, исключение составляет Япония. Латвия в ЕС на одном из последних мест по этому показателю.
Финляндия, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швейцария и Великобритания набрали 100 баллов за защиту здоровья людей от небезопасной питьевой воды и ненадлежащих санитарных условий.
Согласно исследованию, худшие показатели на континенте отмечены в Молдавии (50 баллов), Грузии (51,7) и Албании (54,1). Три страны ЕС также заняли низкие места в Европе. Это - Латвия (59,10), Литва (58,40) и Румыния (56).
Как сообщает Euronews, помимо действующего законодательства, ЕС внимательно следит за своими водными ресурсами. В январе 2022 года был принят первый контрольный список питьевой воды с целью отслеживания уровня бета-эстрадиола и нонилфенола - двух эндокринно-разрушающих соединений , которые имитируют, блокируют или вмешиваются в работу гормонов организма.
Тем не менее, химические вещества в подземных водах остаются проблемой, особенно если учесть, что подземные воды обеспечивают около 25 % сельскохозяйственного орошения и 65 % питьевой воды в ЕС.
"Около 80% всех сточных вод в мире попадает в водоемы без очистки", - говорят исследователи Water Atlas, индекса чистоты подземных вод, созданного немецким аналитическим центром Heinrich Böll Foundation.
"Идея о том, что реки будут очищаться сами, вскоре оказалась иллюзией: реки и озера превратились в зловонные, токсичные выгребные ямы", - добавляют они.