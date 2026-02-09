Пить или не пить? Эксперты раскрыли правду о качестве водопроводной воды в Латвии
Вокруг такой важной темы, как качество питьевой воды, до сих пор много мифов и страхов — эксперты объясняют, стоит ли им верить.
В Латвии нет оснований тревожиться из-за качества питьевой воды: водных ресурсов достаточно и под землей, и на поверхности, а вода, получаемая даже из рек, при правильной подготовке может быть полностью безопасной. Об этом в эфире Латвийского радио рассказали руководитель Объединенной лаборатории контроля качества воды SIA Rīgas ūdens Гунита Кона и ведущий исследователь Института водных систем и биотехнологий Рижского технического университета Сандис Дейус.
По словам Дейуса, у людей нередко сохраняется стереотип, что реки «грязные», поэтому из них якобы нельзя получать питьевую воду. Однако в Европе, отметил он, как минимум две трети населения пользуются питьевой водой, подготовленной из поверхностных источников. Технологии очистки развиты настолько, что сомнений в безопасности быть не должно — при условии, что речь идет именно о подготовленном на станции водоснабжения ресурсе, а не о попытке «зачерпнуть и выпить» воду прямо из реки, сообщает LSM.lv.
Кона пояснила, что для подготовки воды из Даугавы сейчас используется многоступенчатая система очистки: вода проходит фильтрацию и дезинфекцию сразу двумя способами — озонированием и хлорированием. По ее словам, в модернизацию и качество процессов вложено много работы, а ежедневные лабораторные тесты подтверждают, что система эффективна и дает стабильный результат.
Специалисты подчеркнули, что вода регулярно проверяется по ключевым показателям (например, pH, электропроводимость, жесткость), а также контролируются и новые группы веществ — в частности PFAS (полуфторированные/полифторированные соединения), к которым в последние годы повышено внимание во всей Европе. По словам Коны, PFAS — это группа стойких химических веществ, которые встречаются практически повсюду, и при превышении определенных уровней могут быть вредны для здоровья в долгосрочной перспективе. При этом в Латвии, отметили эксперты, выявленные уровни PFAS низкие — примерно в 100 раз ниже нормы. Такие анализы не делают ежедневно, потому что они дорогие и сложные, но результаты до сих пор не давали повода для беспокойства.
Хотя список контрольных параметров включает 132 показателя, ежедневно проверяются не все — а те, которые наиболее точно «сигнализируют» о качестве воды и закреплены в нормативных требованиях. Как подчеркнула Кона, профильная лаборатория работает каждый день — вне зависимости от праздников — и контролирует, корректно ли прошла очистка.
По словам Дейуса, пользоваться водой из централизованной системы можно без сомнений по всей Латвии: качество контролируется, а безопасность подтверждается длительной практикой. Однако возможные отклонения часто возникают на последнем участке — уже в трубах дома или перед домом. Обычно такие проблемы касаются не безопасности, а органолептических свойств: запаха, вкуса и внешнего вида. Если эти отклонения заметны и мешают людям пользоваться водой, их можно устранять локально — например, через обслуживание внутридомовых коммуникаций или технические решения на месте.