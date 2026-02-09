Пить или не пить? Эксперты раскрыли правду о качестве водопроводной воды в Латвии

Специалисты подчеркнули, что вода регулярно проверяется по ключевым показателям (например, pH, электропроводимость, жесткость), а также контролируются и новые группы веществ — в частности PFAS (полуфторированные/полифторированные соединения), к которым в последние годы повышено внимание во всей Европе. По словам Коны, PFAS — это группа стойких химических веществ, которые встречаются практически повсюду, и при превышении определенных уровней могут быть вредны для здоровья в долгосрочной перспективе. При этом в Латвии, отметили эксперты, выявленные уровни PFAS низкие — примерно в 100 раз ниже нормы. Такие анализы не делают ежедневно, потому что они дорогие и сложные, но результаты до сих пор не давали повода для беспокойства.