Страны Персидского залива срочно ищут пути обхода Ормузского пролива. Кое-что уже сделано
Конфликт на Ближнем Востоке вновь показал стратегическое значение Ормузского пролива для мировых поставок нефти. На фоне его перекрытия со стороны Ирана страны региона начали искать альтернативные маршруты экспорта энергоресурсов.
Две ветки уже есть
Реагируя на ирано-иракскую войну 1980-1988 годов, когда обе стороны неоднократно атаковали нефтяные танкеры, проходившие через пролив, Саудовская Аравия построила нефтепровод "Восток-Запад", который соединяет ее восточное побережье с портом Янбу-эль-Бахр на Красном море. Спустя годы Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) последовали этому примеру, проложив трубопровод Хабшан-Фуджейра из эмирата Абу-Даби в Оманский залив.
Как сообщает DW, нефтепровод "Восток-Запад" протяженностью около 1200 км уже работает на максимальной пропускной мощности в 7 миллионов баррелей в сутки - до войны она составляла 5 миллионов. ОАЭ перекачивают еще 1,8 миллиона баррелей в свой порт Фуджейра.
Но этого мало. Лидеры государств Персидского залива ускоренно продвигают планы, реализация которых позволит транспортировать большую часть их нефти, не проходя через пролив, и обеспечить экспорт в долгосрочной перспективе. Financial Times сообщила, что Саудовская Аравия, ОАЭ и другие страны рассматривают возможность строительства новых нефтепроводов параллельно существующим, а также расширения экспортных терминалов в других местах на своем побережье.
Financial Times со ссылкой на официальных лиц и экспертов сообщает, что, хотя строительство новых нефтепроводов стоит больших денег, требует много времени и иногда сопряжено с политическими сложностями, оно может быть единственным способом для государств Персидского залива снизить свою уязвимость в свете возможных будущих перебоев в логистике.
Многие из проектов обходных трубопроводов разрабатывались годами. Но те из них, что предусматривали участие нескольких государств, застопорились из-за большого расстояния, высокой стоимости и регионального соперничества.
Серьезная проблема
Строительство новых нефтепроводов в Саудовской Аравии или ОАЭ может начаться практически немедленно и займет несколько лет. Но Кувейт, Бахрейн и Катар сталкиваются с серьезной географической проблемой - почти весь их экспорт углеводородов проходит через Ормузский пролив, так как береговая линия этих государств не дает возможности возвести терминалы, использование которых позволяет обойти пролив.
"Скорее всего, им придется идти через Саудовскую Аравию или Иран, что означает прокладку трубопроводов большой протяженности и сложные политические переговоры, которые займут, как минимум, три-четыре года, а возможно, и дольше", - прогнозируют эксперты.
Помимо стран Персидского залива, международные организации также выступают за всеобъемлющие региональные решения в рамках более масштабных усилий по снижению рисков. Международное энергетическое агентство (МЭА) призывает построить крупный новый нефтепровод из Ирака в турецкий средиземноморский порт Джейхан.
Глава МЭА Фатих Бироль заявил на прошлой неделе турецкой газете Hurriyet, что такой "чрезвычайно привлекательный" проект повысит энергетическую безопасность, "особенно с точки зрения Европы", и что "проблема его финансирования может быть разрешена".
Поехали в обход
Тем временем, как сообщает издание The Wall Street Journal, Саудовская Аравия организовала сухопутный маршрут для экспорта удобрений в обход заблокированного Ормузского пролива.
Государственная горнодобывающая компания Maaden увеличила объёмы перевозок, отправляя через территорию страны около 3500 грузовиков в день — от Персидского залива к Красному морю. Для сравнения, в начале мая этот показатель составлял примерно 600 грузовиков.
Грузовики не способны полностью заменить контейнерные суда, однако они позволяют снизить риск дефицита удобрений и смягчить угрозу продовольственного кризиса.
Аналитики компании CRU, ранее сомневавшиеся в способности Саудовской Аравии сохранить экспортные потоки, теперь называют происходящее «логистическим чудом». Тем временем к переходу на автомобильные перевозки также присоединяются крупные компании MSC и Maersk.
Из-за изменения логистических маршрутов значительно увеличилась нагрузка на порт Хор-Факкан в Оманском заливе: вместо примерно 100 грузовиков в день туда теперь прибывает около 7 тысяч, а еженедельный оборот контейнеров вырос с 2 тысяч до 50 тысяч.
Оператор порта Gulftainer за две недели дополнительно нанял около 900 сотрудников и построил новый сортировочный узел для обработки возросших объемов.