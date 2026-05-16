До конца мая 2026 года два знака зодиака наконец почувствуют облегчение
После долгого периода стресса и неопределенности для двух знаков зодиака наконец наступает время облегчения. Последние годы были непростыми, но теперь ситуация начинает меняться к лучшему.
По словам астролога Джейн Грей, май принесет чувство ясности и внутренней устойчивости. То, что раньше казалось бесконечным хаосом, постепенно уходит в прошлое. Многие трудности последних восьми лет начнут терять свою силу, а на смену им придут спокойствие, уверенность и ощущение поддержки. Особенно сильно перемены почувствуют Телец и Скорпион, пишет YourTango.
Телец
Если для кого-то стабильность жизненно необходима, так это для Тельца. Поэтому годы, когда Уран — планета неожиданных перемен — находился в этом знаке, стали настоящим испытанием.
С 2018 года Тельцы могли пережить полную трансформацию своей жизни, внешности, взглядов или самоощущения. Несмотря на то что перемены в итоге должны были привести к росту, эмоционально этот период оказался очень тяжелым.
Теперь ситуация меняется. Уран покинул знак Тельца, а значит, завершается этап постоянной нестабильности. Постепенно уходит ощущение, будто жизнь все время заставляет бороться за выживание. Вместо этого приходит долгожданное чувство облегчения и уверенности в себе.
В ближайшее время Тельцы смогут начать новую главу — как в личной жизни, так и в карьере. Многие станут осторожнее в выборе окружения и начнут четче понимать, чего действительно хотят от будущего. Перемены наконец начинают работать в их пользу.
Скорпион
Как знак, противоположный Тельцу, Скорпион также особенно остро ощущал влияние последних лет. Поскольку Телец отвечает за сферу отношений Скорпиона, нестабильность могла затронуть личную жизнь, семью и эмоциональное состояние.
За это время многим Скорпионам пришлось столкнуться с непредсказуемыми отношениями, эмоциональными качелями и связями, которые не приносили ощущения надежности.
Недавние события могли заставить Скорпионов глубже взглянуть на себя и свои чувства. Хотя этот период оказался эмоционально тяжелым, именно он помог понять, что действительно важно.
Теперь ситуация постепенно проясняется. Скорпионы начинают ясно видеть, какие люди и отношения должны остаться в их жизни, а от чего пора окончательно отказаться. Это касается как романтической сферы, так и семейных вопросов.
В ближайшее время представители этого знака будут двигаться к большей стабильности и внутреннему спокойствию. Если раньше казалось, что напряжение никогда не закончится, теперь впереди начинают появляться любовь, гармония и чувство безопасности.