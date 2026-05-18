Банк Латвии выпустил серебряную монету со встроенными кристаллами - тираж ограничен
Банк Латвии выпускает необычную серебряную монету с кристаллами — "Венок невесты". Тираж ограничен, и купить можно будет не более трех штук в одни руки.
Банк Латвии в четверг, 21 мая, выпустит серебряную коллекционную монету «Līgavas vainags» («Венок невесты») с кристаллами. На лицевой стороне монеты — аверсе — в центре изображен венок с блестками. Рельеф основания венка имитирует структуру ткани. В блестки встроены шесть прозрачных кристаллов. По краю монеты симметрично расположены восемь пучков линий.
На оборотной стороне — реверсе — в центре размещён текст народной песни. По краю монеты симметрично расположены восемь пучков линий.
Тираж монеты составляет 3000 экземпляров. Вес монеты — 22 грамма, диаметр — 35 миллиметров. Автор графического дизайна монеты — Дaце Лиела, а автор пластического оформления — Лигита Франкевичa.
Приобрести серебряную коллекционную монету можно на сайте e-monetas.lv с 21 мая с 12:00. Цена монеты в Банке Латвии составит 120 евро, а лимит покупки для одного человека — три монеты.
Монета отчеканена на литовском монетном дворе Lietuvos monetu kalykla.
Коллекционные монеты являются платёжным средством только в стране эмиссии. По форме коллекционные монеты — это деньги, а по сути — произведение искусства. Их изготавливают из золота, серебра или других драгоценных металлов в особо высоком качестве чеканки. В отличие от оборотных монет, коллекционные монеты обычно не предназначены для использования в расчётах, а служат для подарков, памятных целей и коллекционирования. По этой причине цена монет значительно превышает их номинальную стоимость.