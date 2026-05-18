Банк Латвии выпустил серебряную монету со встроенными кристаллами - тираж ограничен

Коллекционные монеты являются платёжным средством только в стране эмиссии. По форме коллекционные монеты — это деньги, а по сути — произведение искусства. Их изготавливают из золота, серебра или других драгоценных металлов в особо высоком качестве чеканки. В отличие от оборотных монет, коллекционные монеты обычно не предназначены для использования в расчётах, а служат для подарков, памятных целей и коллекционирования. По этой причине цена монет значительно превышает их номинальную стоимость.