Воздушная угроза в Латвии отменена: дрон пролетел через страну и покинул ее пространство
Во вторник около 14:00 воздушная угроза в Латвии была отменена во всех краях, где ранее рассылали предупреждения. По данным Национальных вооруженных сил (НВС), один беспилотник пересек границу, пролетел через территорию страны и больше не находится в воздушном пространстве Латвии.
Незадолго до 14:00 было объявлено о завершении угрозы в Прейльском, Резекненском, Мадонском, Цесисском, Смилтенском, Гулбенском и Валмиерском краях, а также в Резекне. Возможная угроза сохранялась в Краславском и Лудзенском краях, однако после 14:00 ее отменили и там.
НВС подчеркивают, что вместе с союзниками по НАТО армия постоянно следит за воздушным пространством, чтобы обеспечить возможность незамедлительно реагировать на потенциальную угрозу.
«Мы усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив дополнительные подразделения», — подчеркивают НВС.
В воздушном пространстве Балтии были активированы истребители миссии воздушного патрулирования НАТО.
Ранее сообщалось, что истребитель миссии воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии во вторник сбил один дрон над озером Выртсъярв на юге Эстонии, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Информация о дроне поступила от НВС Латвии, а эстонские радары также зафиксировали беспилотник, который двигался в южном направлении Эстонии.
Пока продолжается агрессия России против Украины, повторение случаев, когда иностранный беспилотник залетает в воздушное пространство Латвии или приближается к нему, возможно, указывают НВС.
Как сообщалось, похожие сообщения сотового вещания жители Латгалии в последние месяцы получали и ранее. Они были связаны, вероятнее всего, с приближением или залетом в воздушное пространство Латвии дронов, задействованных в российско-украинской войне. Несколько раз такие дроны также взрывались на территории Латвии, в том числе 7 мая это произошло на малоиспользуемой нефтебазе в Резекне.
Люди до сих пор в таких инцидентах не пострадали, однако последний случай в Резекне привел сначала к отставке министра обороны, а затем и к падению всего правительства Эвики Силини («Новое Единство»).