В НАТО ответили на новые угрозы России: "Это стандартный трюк Москвы"
На фоне новых заявлений Москвы о якобы готовящихся ударах с территории Балтии командующий силами НАТО в Европе назвал это «стандартным российским трюком». В США при этом считают: война против Украины серьезно ограничила возможности России для большой войны против НАТО, хотя ее оборонная промышленность продолжает работать.
Командующий силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич, назвал «стандартным российским трюком» заявления Службы внешней разведки России о том, что Украина якобы готовит удары по тыловым регионам РФ с территории стран Балтии, а в Латвию будто бы уже направлены украинские военные.
По словам Гринкевича, подобные заявления укладываются в привычную линию российской пропаганды, когда Москва пытается представить действия НАТО как наступательные.
«Что касается российских угроз — это стандартный российский трюк, не так ли? Они постоянно утверждают, что НАТО что-то делает в наступательном формате, но мы все знаем, и вы можете прочитать договор, что НАТО является оборонительным альянсом. Мы не представляем угрозы для России, и они знают, что мы не представляем угрозы для России», — сказал генерал.
Он добавил, что если бы Москва действительно считала НАТО угрозой, Россия не стала бы ослаблять Ленинградский военный округ ради вторжения в Украину.
Комментируя недавний инцидент, когда самолет НАТО сбил беспилотник в воздушном пространстве Эстонии, Гринкевич заявил, что именно так и должна работать система обороны альянса.
«Полномочия делегируются до самого низкого тактического уровня, чтобы мы могли защищать каждый сантиметр территории альянса. Поэтому я чрезвычайно горд. Мы все еще оцениваем ситуацию, но на первый взгляд все прошло успешно», — отметил он.
На этом фоне в докладе для Конгресса США, подготовленном генеральными инспекторами Пентагона, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию, говорится, что война против Украины ограничила возможности России в ближайшей перспективе начать и поддерживать полномасштабную войну против НАТО.
Согласно оценке Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA), несмотря на восстановление армии и рост оборонного производства, Россия сталкивается с серьезными ограничениями в боевой готовности, логистике и подготовке личного состава.
Авторы доклада считают, что потери в Украине замедлили и российские планы по расширению военного присутствия в Арктике. В частности, Москва не смогла увеличить численность сухопутных войск в Арктике так, как планировала до войны.
В то же время Россия продолжает развивать военную инфраструктуру на севере — особенно в Ленинградском военном округе, который был восстановлен после вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
В документе отмечается, что российская армия продолжает восстанавливаться после тяжелых потерь, однако сталкивается с проблемами в обучении, снабжении и расходе боеприпасов. По оценке DIA, это ограничивает способность России вести интенсивные боевые действия против хорошо обеспеченной обороны НАТО.
Отдельно в докладе говорится о растущем давлении войны на российскую экономику. По оценке авторов, экономический рост замедляется, а нагрузка на бюджет усиливается. Дополнительным фактором стало снижение зависимости Европы от российских энергоресурсов, что уменьшает экономическое влияние Москвы на страны НАТО.
При этом в США признают, что России удалось значительно увеличить производство оборонной продукции и частично адаптироваться к западным санкциям. По американской оценке, российский военно-промышленный комплекс продолжает работать благодаря поставкам иностранных компонентов, прежде всего из Китая. Речь, в частности, идет о деталях для беспилотников и других систем вооружений.
Гринкевич также заявил, что решение президента США Дональда Трампа вывести 5000 американских военнослужащих из Германии не подрывает оборону альянса. По его словам, по мере того как европейские союзники наращивают собственные возможности, США смогут перераспределять часть сил для решения других глобальных задач. «Хочу подчеркнуть, что это решение не влияет на выполнение наших региональных планов», — сказал генерал журналистам.
Он предупредил, что в будущем следует ожидать дальнейшей передислокации американских сил.
«Нам следует ожидать, что со временем будет происходить переразмещение сил США, поскольку союзники будут развивать свои возможности. Я не могу назвать точный график — это будет процесс, который продолжится несколько лет», — отметил Гринкевич.
Генерал также сообщил, что размышляет о том, как альянс мог бы помочь в обеспечении безопасности в Ормузском проливе, однако официальное планирование пока не началось. «Думаю ли я об этом? Безусловно. Но пока никакого планирования нет, пока не принято политическое решение», — сказал он.
По словам Гринкевича, ряд европейских стран, включая Бельгию, Францию, Германию, Италию и Великобританию, уже направляют корабли в регион. Он подчеркнул, что союзники едины во мнении: обеспечение свободы судоходства в международных водах отвечает их общим интересам.
Говоря о поддержке Украины, командующий силами НАТО в Европе заявил, что все американское оружие, оплаченное европейскими союзниками в рамках программы PURL, уже используется Украиной. «Украине нужна долгосрочная и предсказуемая поддержка союзников. Поэтому помощь Украине через список приоритетных потребностей Украины — PURL — и любыми другими средствами остается крайне важной. Что касается PURL, я хочу заверить, что все, за что союзники заплатили, уже работает, включая перехватчики противовоздушной обороны, которые так срочно нужны украинцам», — сказал Гринкевич.
Он подчеркнул, что, инвестируя в Украину, альянс не только защищает ее жителей, критическую инфраструктуру и поддерживает ее борьбу, но и делает вклад в безопасность Европы.
По словам генерала, война в Украине продолжается уже пятый год, а украинские вооруженные силы по-прежнему демонстрируют «чрезвычайную стойкость и инновационность». «Они продолжают делиться с нами своим проверенным в боях опытом, особенно в борьбе против российских и иранских дронов и ракет», — добавил Гринкевич.