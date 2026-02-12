Минфин озвучил неприятный прогноз относительно тарифов на тепло и электроэнергию в Латвии
Замедление инфляции пока не гарантирует стабильных счетов за коммунальные услуги — Министерство финансов Латвийской Республики не исключает, что рост цен на энергоресурсы в Европе может привести к повышению тарифов на тепло и электроэнергию.
Как сообщает Минфин, уровень потребительских цен в январе 2026 года остался неизменным по сравнению с декабрем прошлого года. В годовом выражении инфляция сохраняется на по-прежнему высоком уровне 2,9 процента. Однако, как указывает министерство, такой рост потребительских цен оказался на 0,6 процентного пункта ниже, чем в декабре. Это уже третий месяц подряд, когда фиксируется замедление инфляции. Еще в октябре 2025 года инфляция составляла 4,3 процента. Ожидается, что рост потребительских цен около 3 процентов сохранится и в последующие месяцы. Во второй половине года он, вероятно, станет еще более умеренным.
Далее Минфин отмечает, что одновременно сохраняются риски, которые могут поддерживать более высокую инфляцию и во втором полугодии 2026 года. Эти риски связаны с ростом цен на энергоресурсы в начале текущего года, на что повлияли суровая зима и высокий уровень потребления газа и электроэнергии в Европе. В начале года выросла и цена на нефть на мировых биржах. В настоящее время рост цен на энергоресурсы не повлиял на тарифы на электроэнергию, газ или теплоэнергию в Латвии. Однако если из за неблагоприятных погодных условий в Европе потребление энергоресурсов останется высоким и в феврале и марте, это может поддерживать высокие цены на газ и электроэнергию до начала заполнения газовых хранилищ к следующему отопительному сезону.
Но есть и хорошие новости. Как считает Минфин ЛР, рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки в 2026 году будет значительно ниже по сравнению со средним ростом прошлого года в размере 6,2 процента. В январе 2026 года продукты питания и безалкогольные напитки в годовом выражении подорожали на 3,9 процента. Вероятно, в последующие месяцы рост цен на продукты питания еще немного замедлится, чему будет способствовать снижение мировых цен на молочные продукты, зерновые, сахар и кофе. Кроме того, с 1 июля этого года ставка налога на добавленную стоимость для отдельных основных продуктов питания — хлеба, молока, мяса птицы и яиц — снизится до 12 процентов, что также создаст основу для снижения цен на продукты питания.
Как ранее писал Otkrito.lv, энергетики объявили, что, обрезав российские провода, они значительно улучшили электроснабжение в Латвии.