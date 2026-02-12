Минфин озвучил неприятный прогноз относительно тарифов на тепло и электроэнергию в Латвии

Далее Минфин отмечает, что одновременно сохраняются риски, которые могут поддерживать более высокую инфляцию и во втором полугодии 2026 года. Эти риски связаны с ростом цен на энергоресурсы в начале текущего года, на что повлияли суровая зима и высокий уровень потребления газа и электроэнергии в Европе. В начале года выросла и цена на нефть на мировых биржах. В настоящее время рост цен на энергоресурсы не повлиял на тарифы на электроэнергию, газ или теплоэнергию в Латвии. Однако если из за неблагоприятных погодных условий в Европе потребление энергоресурсов останется высоким и в феврале и марте, это может поддерживать высокие цены на газ и электроэнергию до начала заполнения газовых хранилищ к следующему отопительному сезону.