Энергетики объявили, что, обрезав российские провода, они значительно улучшили электроснабжение в Латвии
Электроснабжение в Латвии значительно улучшилось с точки зрения безопасности, заявил в интервью программе Латвийского телевидения Rīta panorāma председатель правления оператора системы передачи электроэнергии Augstsprieguma tīkls (AST) Роланд Ирклис.
В частности, он отметил, что в настоящее время Россия и Беларусь не могут напрямую влиять на энергосистему Латвии, например, отключая ее от электросети или иным образом препятствуя предоставлению услуг электроснабжения. При этом сохраняются те же риски, что и в других странах Европы, а именно различные гибридные угрозы, как в форме кибератак, так и попыток физического воздействия на критическую инфраструктуру.
«Таким образом, это следующий этап, к которому мы серьезно готовимся. На системном уровне мы существенно повысили безопасность электроснабжения. Также в сфере кибербезопасности мы на протяжении как минимум последних десяти лет инвестировали и продолжаем инвестировать, и сейчас больший акцент делается на физическую безопасность», - сказал Ирклис.
В феврале прошлого года страны Балтии отключились от контролируемой Россией энергосистемы BRELL и выполнили синхронизацию с континентальной Европой. С этого момента на рынке электроэнергии возникла необходимость обеспечивать баланс мощностей, то есть равновесие между производством и потреблением электроэнергии.
Ирклис отметил, что расходы на поддержание балансирующих мощностей в последние месяцы существенно снизились. Он указал, что в прошлом году до июля, когда AST еще самостоятельно покрывала эти расходы, они представляли собой серьезный вызов, однако к концу прошлого года они уже были значительно ниже. По прогнозу Ирклиса, в этом году эти затраты должны быть в два-три раза ниже, чем в прошлом году.
Он также добавил, что рынок становится все более активным: к балансирующему рынку допускается все больше новых ресурсов, особенно в сфере аккумуляторных технологий. «В связи с этим есть основания полагать, что сформируются условия, способствующие снижению этих цен», отметил председатель правления AST.
