Энергетики объявили, что, обрезав российские провода, они значительно улучшили электроснабжение в Латвии

Ирклис отметил, что расходы на поддержание балансирующих мощностей в последние месяцы существенно снизились. Он указал, что в прошлом году до июля, когда AST еще самостоятельно покрывала эти расходы, они представляли собой серьезный вызов, однако к концу прошлого года они уже были значительно ниже. По прогнозу Ирклиса, в этом году эти затраты должны быть в два-три раза ниже, чем в прошлом году.