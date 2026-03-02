Курьеры в Латвии теперь должны выполнить еще одно предъявленное к ним обязательное требование
Курьеры по доставке продуктов питания с 1 марта должны быть зарегистрированы в Продовольственно-ветеринарной службе (Pārtikas un veterinārais dienests - PVD).
В свою очередь курьеры, не зарегистрированные в PVD, не могут получать доступ к заказам на платформах доставки продуктов и не имеют права заниматься доставкой еды.
Все лица, которые планируют заниматься доставкой пищевых продуктов и готовых блюд конечному потребителю, должны заполнить форму заявления, размещенную на сайте PVD в разделе Veidlapas, и подать ее в PVD лично или в электронном виде.
Кроме того, с 1 июля прошлого года лица, участвующие в обороте продуктов питания, после прослушивания курса о минимальных требованиях гигиены на предприятии по производству продуктов питания обязаны пройти также обязательную письменную проверку знаний по вопросам гигиены пищевых продуктов, следует из решения, принятого правительством.
PVD является государственным учреждением, находящимся в ведении Министерства земледелия, которое осуществляет государственный надзор и контроль в сфере оборота продуктов питания и ветеринарии.