Сегодня в Латвии началась подача годовых деклараций о доходах: система упала уже в первые минуты
С сегодняшнего дня жители могут подавать годовые декларации о доходах за прошлый год. Но уже через несколько минут после полуночи, в первые минуты 1 марта, войти в Электронную систему декларирования Службы государственных доходов было невозможно. Обычно это свидетельствует о слишком большом количестве пользователей, которые одновременно пытаются выполнить одно и то же действие — зайти на сайт и подключиться к системе.
Генеральный директор Службы государственных доходов Байба Шмите Роке в социальной сети X заявила, что сайт службы работает, однако вход в систему происходит медленнее, чем обычно. В виртуальной очереди за услугой находятся более 4000 человек.
В системе EDS упрощена форма декларации о доходах за 2025 год. При подаче декларации больше не требуется выбирать «Упрощенную» или «Подробную» форму. Служба отмечает, что декларация стала более понятной и удобной в использовании — уточнены термины, сокращено количество заполняемых полей и добавлены пояснения, помогающие понять, какие доходы необходимо декларировать.
Как и ранее, заготовка декларации автоматически заполняет основную информацию на основе данных, имеющихся у Службы, и показывает результат расчета налога. В отличие от предыдущих лет, теперь результат поясняется текстом, а не выделяется цветной рамкой.
При подаче декларации и в этом году можно приложить документы, подтверждающие оправданные расходы, как свои, так и членов семьи. Документы, отправленные через мобильное приложение «Mans VID», автоматически появляются в разделе EDS «Документы оправданных расходов». Напоминается, что подготовить и подать годовую декларацию через мобильное приложение невозможно.
