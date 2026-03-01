Сегодня в Латвии началась подача годовых деклараций о доходах: система упала уже в первые минуты

При подаче декларации и в этом году можно приложить документы, подтверждающие оправданные расходы, как свои, так и членов семьи. Документы, отправленные через мобильное приложение «Mans VID», автоматически появляются в разделе EDS «Документы оправданных расходов». Напоминается, что подготовить и подать годовую декларацию через мобильное приложение невозможно.