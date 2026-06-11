Министр обещает - роста цен на региональные перевозки до осени не будет

Как заявил президент ЛАПП Иво Ошениекс, бремя роста расходов на перевозчиков на протяжении нескольких лет стало критически высоким, поэтому важно быстро принять решения, что должно стать основной задачей министра в ближайшие месяцы. "Доступность общественного транспорта в регионах - это не тот вопрос, который можно оставить следующему министру после выборов. Жителям регионов важно добираться на работу, к врачам, в учреждения и по своим делам, поэтому нельзя допускать эскалации ситуации до такого масштаба, когда из-за не выполненных государством задач они будут лишены этой возможности", - заявил Ошениекс.