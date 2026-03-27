Исследование показывает, что рост стоимости жизни заставляет латвийцев все сильнее затягивать пояса
С ростом стоимости жизни 59 % жителей Латвии чаще ищут акции и скидки, каждый второй более внимательно следит за повседневными расходами, а 27 % откладывают крупные покупки или поездки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Norstat по заказу латвийского филиала Bigbank.
Кроме того, 17 % жителей стараются больше откладывать, 7 % используют альтернативные способы заработка — с помощью расчетного счета, вкладов или акций. Еще 5 % пересматривают свои кредитные обязательства, тогда как лишь 2 % жителей указывают, что могут позволить себе тратить свободнее, чем раньше.
В феврале этого года по сравнению с февралем 2025 года потребительские цены в Латвии выросли на 2,3 %. Одновременно в этом году необлагаемый минимум увеличен до 550 евро, минимальная зарплата — до 780 евро, а с 1 июля для основных продуктов питания — хлеба, молока, мяса птицы и яиц — планируется сниженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 12 %.
«Хотя темпы инфляции сейчас умереннее, чем в последние годы, уровень цен остается высоким. Прогнозировать дальнейшую динамику сложно. Рост цен на топливо частично может быть компенсирован запланированным снижением НДС на отдельные продукты питания, однако значительное влияние могут оказать и внешние факторы — особенно развитие ситуации на Ближнем Востоке и ее влияние на цены на энергоносители», — указывает главный экономист Bigbank Рауль Эаметс.
Наиболее стремительно в годовом выражении выросли цены на жилье, водоснабжение, электроэнергию, газ и другие виды топлива, образование, услуги ресторанов и размещения, здравоохранение, а также продукты питания и безалкогольные напитки, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
«Официальная статистика показывает, что ценовое давление сосредоточено на базовых потребностях. Это подтверждает и опрос жителей. Так, 75 % указывают, что особенно ощущают рост цен на продукты питания и товары повседневного спроса, 54 % — на расходы на жилье, а 42 % — на подорожание здравоохранения. Поскольку цены в этих категориях в значительной степени зависят от внешних факторов — стоимости энергии, цепочек поставок и цен на импортируемые продукты питания, — давление может сохраняться и в дальнейшем», — поясняет Эаметс.
При этом большинство опрошенных — 56 % — указывают, что их доходы в 2026 году существенно не изменились. Лишь у 21 % жителей доходы выросли, а еще 18 % сообщают об их снижении.
