В Латвии обнаружили неприятный парадокс: зарплаты растут, но жизнь лучше не становится
Данные опроса банка Citadele показывают, что рост цен ощущают 56 % жителей, тогда как лишь 22 % указывают, что их финансовое положение за последний год улучшилось. Это отражает тенденцию, что, несмотря на улучшение экономических показателей, включая значительный рост средней заработной платы, существенная часть населения не ощущает реального повышения благосостояния.
Согласно опросу 43 % общества не ощущают существенных изменений, а у 30 % ситуация ухудшилась. Дополнительное давление на бюджеты домохозяйств оказывают также растущие расходы на здоровье (23 %).
Рост зарплат «съедает» инфляция
«Хотя доходы в отдельных группах общества продолжают расти, общее настроение указывает на стагнацию. Главная причина — рост цен, который в значительной степени нивелирует эффект увеличения зарплат», — подчеркивает главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.
Макроэкономические прогнозы показывают, что инфляция в 2026 году может достигнуть 3,2 %, тогда как экономический рост останется умеренным — около 1,8 %. Хотя средняя заработная плата в стране в этом году может увеличиться примерно на 6,4 %, рост покупательной способности у различных групп населения будет различаться. В то же время уровень безработицы остается стабильным — около 6,5 %.
По словам экономиста, существенное влияние окажут также внешние факторы: развитие геополитической ситуации на Ближнем Востоке может как снизить, так и усилить инфляционное давление.
Молодежь ощущает рост, пожилые — давление расходов
Опрос выявляет выраженные различия между возрастными группами. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивает молодежь в возрасте от 18 до 29 лет — 32 % указывают на улучшения, и лишь 21 % ощущают ухудшение. Это в значительной степени обусловлено ростом доходов и более активным участием на рынке труда.
В старших возрастных группах ситуация противоположная. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34 % указывают на ухудшение финансового положения, а лишь 14 % — на улучшения. В этой группе наибольшее влияние оказывает рост цен на потребление, особенно на продукты питания и связанные с жильем услуги, а также расходы на здоровье.
В группах среднего возраста преобладает стабильность — например, в возрасте 40–49 лет почти половина жителей указывает, что их финансовое положение не изменилось.
