В Латвии обнаружили неприятный парадокс: зарплаты растут, но жизнь лучше не становится

Макроэкономические прогнозы показывают, что инфляция в 2026 году может достигнуть 3,2 %, тогда как экономический рост останется умеренным — около 1,8 %. Хотя средняя заработная плата в стране в этом году может увеличиться примерно на 6,4 %, рост покупательной способности у различных групп населения будет различаться. В то же время уровень безработицы остается стабильным — около 6,5 %.