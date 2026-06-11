Латвийцев предупреждают - готовьте деньги на отопление, газ снова дорожает

Война на Ближнем Востоке способствовала росту цен на природный газ на бирже TTF (Title Transfer Facility). Latvenergo покупает и продает газ по актуальной рыночной цене, которая привязана к цене биржи TTF, и фиксирует цену закупки только тогда, когда найден покупатель по соответствующей цене. Таким образом, для всего объема, который необходимо будет поставить клиентам по договорной цене, будет обеспечен газ по соответствующей цене. Для всего остального объема цена закупки и цена продажи будут соответствовать рыночному уровню.