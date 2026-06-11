Латвийцев предупреждают - готовьте деньги на отопление, газ снова дорожает
Цены на природный газ этой зимой могут неприятно удивить: Latvenergo предупреждает, что отопительный сезон 2026/2027 может оказаться дороже прошлого.
В компании отметили, что на цену природного газа влияет множество факторов, поэтому существуют разные прогнозы, какой она может быть в будущем, а также о том, выгоднее ли закупать природный газ сейчас или ближе к осени и зиме.
Война на Ближнем Востоке способствовала росту цен на природный газ на бирже TTF (Title Transfer Facility). Latvenergo покупает и продает газ по актуальной рыночной цене, которая привязана к цене биржи TTF, и фиксирует цену закупки только тогда, когда найден покупатель по соответствующей цене. Таким образом, для всего объема, который необходимо будет поставить клиентам по договорной цене, будет обеспечен газ по соответствующей цене. Для всего остального объема цена закупки и цена продажи будут соответствовать рыночному уровню.
Комментируя закупку газа, в Latvenergo указали, что в 2023 году предприятие получило право осуществлять регулярные поставки природного газа на терминал сжатого природного газа KN Energies в объеме 6 тераватт-часов в год. Используя Клайпедский терминал, Latvenergo обеспечивает спрос как на рынке электроэнергии, так и для поставок в следующем отопительном сезоне 2026/2027 года.
Объявляя закупки и выбирая наиболее экономически выгодное предложение от поставщиков, Latvenergo запасает достаточное количество природного газа, используя Клайпедский терминал, чтобы обеспечить необходимые объемы природного газа для производства электроэнергии и теплоэнергии на теплоэлектроцентралях, а также для розничной торговли.
Как сообщалось, оборот концерна Latvenergo в 2025 году составил 1,566 млрд евро, прибыль - 198,809 млн евро. Оборот материнской компании концерна в 2025 году составил 949,824 млн евро, прибыль - 190,216 млн евро. Latvenergo занимается производством и торговлей электроэнергией и теплоэнергией, а также торговлей природным газом и предоставлением услуг по распределению электроэнергии.