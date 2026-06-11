Что экс-премьер Силиня ответила тем, кто обвинил ее в расточительности
После обвинений в расточительности бывший премьер-министр Эвика Силиня перешла в контратаку. По ее словам, критики манипулируют цифрами, ведь бюджет на 2029–2030 годы вообще еще не существует, а решать, как тратить деньги в эти годы, придется уже новому правительству и новому Сейму.
В четверг парламентарии восстановили депутатский мандат бывшему премьер-министру Эвике Силине. Прогнозируется, что после восстановления депутатских полномочий Силине могут поручить руководство Комиссией Сейма по европейским делам, которую в настоящее время возглавляет Эдмундс Цепуритис («Прогрессивные»).
Накануне экс-премьер Эвика Силиня в соцсетях не согласилась с критикой, что возглавляемое ею правительство приняло расточительные решения в отношении государственных финансов на 2029-2030 годы. Силиня поясняет, что бюджет на столь отдаленные годы не составлялся, соответственно, и упрекать в расточительстве нельзя. Предыдущее правительство и Сейм приняли решение о государственном бюджете до 2028 года, в том числе о больших расходах на оборону.
"В уже принятом государственном бюджете все расходы сбалансированы. Поэтому мы и сократили многие базовые расходы до 2028 года", - пишет Силиня в социальных сетях.
Силиня также напоминает, что этой весной в дополнение к уже утвержденному в госбюджете Сейм принял решение о расходах на оборону в размере 5% до 2030 года на основании предложения президента страны, однако бюджет, составленный предыдущим правительством, рассчитан только до 2028 года, и разработка бюджета на 2029 и 2030 годы является задачей нового Сейма и правительства.