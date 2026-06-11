Что экс-премьер Силиня ответила тем, кто обвинил ее в расточительности

Накануне экс-премьер Эвика Силиня в соцсетях не согласилась с критикой, что возглавляемое ею правительство приняло расточительные решения в отношении государственных финансов на 2029-2030 годы. Силиня поясняет, что бюджет на столь отдаленные годы не составлялся, соответственно, и упрекать в расточительстве нельзя. Предыдущее правительство и Сейм приняли решение о государственном бюджете до 2028 года, в том числе о больших расходах на оборону.